  • 21°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【facebook】Meta周二股價跌逾6%　面臨歐盟禁止基於個人資料發布廣告

Hot Talk 11:21 2022/12/07

分享：

分享：

【facebook】Meta面臨歐盟禁止基於個人資料發布廣告（路透社圖片）

大型社交平台採用定向廣告模式，以及所收集和使用數據的方式引起環球監管注意。路透引述消息人士表示，根據歐洲資料保護委員會的一項機密決定，Facebook母企Meta（美：META）將只能在用戶同意的情況下投放基於個人資料的廣告。消息傳出後，Meta周二跌6.8%。

Meta歐洲總部所在的愛爾蘭，該國一個負責數據保護的機構據報有一個月時間根據歐洲資料保護委員會（European Data Protection Board， EDPB）具有約束力的決定發布裁決。消息人士指，EDPB可能會要求愛爾蘭機構開出罰單。

EPDB決定草案側重於行為廣告處理的合法性

愛爾蘭針對Meta的案件是由奧地利一名關注私隱權益人士Max Schrems在2018年的投訴所引發。Schrems透過聲明表示，有關社交平台並沒有為個性化廣告設置「是／否」的選項，而只是在條款和條件中動議同意條款，做法不公平、非法。他說，EDPB的裁決意味Meta公司必須允許用戶擁有一個不使用個人資料作廣告的版本，而該公司仍可用非個人資料做個性化廣告，或者只是徵求用戶同意。

EDPB拒絕披露所作出決定的細節。據了解，有關對Facebook和Instagram決定的草案，側重於行為廣告（behavioural advertising）處理的合法性及透明度，而對WhatsApp決定的草案就涉及以改善服務為目的的處理的合法性。

愛爾蘭資料保護委員會（Ireland's Data Protection Commission，DPC）表示，該委員會有一個月時間來採納EDPB的有約束力的決定，屆時將公布細節。Meta發言人說，Meta正與愛爾蘭有關機構接觸。總部設於倫敦的法律公司Addleshaw Goddard的數據和私隱主管Helena Brown說，Meta可能不得不改變其商業模式。

相關文章：

【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前

【facebook業績】Meta曾跌最多25%失100美元　上季純利削半　元宇宙虧損嚴重

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
美股 愛爾蘭 廣告 歐盟 私隱條例 Facebook WhatsApp Instagram

上一篇文章

【TSM】台積電美國廠房第二期工程將生產3納米製程技術　投資額增2.3倍至3120億元

下一篇文章

【比亞迪1211】比亞迪：股神巴菲特減持套現是正常舉動、他仍愛比亞迪　「一直是公司最大支持者」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】美股大瀉夜期僅跌82點　中概股指數漲1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股大瀉夜期僅跌82點　中概股指數漲1%（不斷更新）
【美股收市】憂儲局進取加息累經濟 道指跌350點 納指挫2%
【美股收市】憂儲局進取加息累經濟 道指跌350點 納指挫2%
【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常
【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間　投資市場將進入新模式　　
【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間　投資市場將進入新模式　　
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款