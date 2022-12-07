【facebook】Meta周二股價跌逾6%　面臨歐盟禁止基於個人資料發布廣告

▲ 【facebook】Meta面臨歐盟禁止基於個人資料發布廣告（路透社圖片）

大型社交平台採用定向廣告模式，以及所收集和使用數據的方式引起環球監管注意。路透引述消息人士表示，根據歐洲資料保護委員會的一項機密決定，Facebook母企Meta（美：META）將只能在用戶同意的情況下投放基於個人資料的廣告。消息傳出後，Meta周二跌6.8%。

Meta歐洲總部所在的愛爾蘭，該國一個負責數據保護的機構據報有一個月時間根據歐洲資料保護委員會（European Data Protection Board， EDPB）具有約束力的決定發布裁決。消息人士指，EDPB可能會要求愛爾蘭機構開出罰單。

EPDB決定草案側重於行為廣告處理的合法性

愛爾蘭針對Meta的案件是由奧地利一名關注私隱權益人士Max Schrems在2018年的投訴所引發。Schrems透過聲明表示，有關社交平台並沒有為個性化廣告設置「是／否」的選項，而只是在條款和條件中動議同意條款，做法不公平、非法。他說，EDPB的裁決意味Meta公司必須允許用戶擁有一個不使用個人資料作廣告的版本，而該公司仍可用非個人資料做個性化廣告，或者只是徵求用戶同意。

EDPB拒絕披露所作出決定的細節。據了解，有關對Facebook和Instagram決定的草案，側重於行為廣告（behavioural advertising）處理的合法性及透明度，而對WhatsApp決定的草案就涉及以改善服務為目的的處理的合法性。

愛爾蘭資料保護委員會（Ireland's Data Protection Commission，DPC）表示，該委員會有一個月時間來採納EDPB的有約束力的決定，屆時將公布細節。Meta發言人說，Meta正與愛爾蘭有關機構接觸。總部設於倫敦的法律公司Addleshaw Goddard的數據和私隱主管Helena Brown說，Meta可能不得不改變其商業模式。

相關文章：

【Meta裁員】Meta狠心裁員 朱克伯格道歉 對元宇宙仍一往無前

【facebook業績】Meta曾跌最多25%失100美元 上季純利削半 元宇宙虧損嚴重

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

編輯：胡學能