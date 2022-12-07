特朗普家族企業欺詐罪成 最高恐被罰款1255萬元

美國前總統特朗普家族的兩家公司捲入稅務欺詐風波，紐約曼哈頓法院周二（6日）裁定兩家公司的稅務欺詐和偽造商業紀錄罪成，最高罰款161萬美元（約1,255萬港元）。不過特朗普家族企業的代表律師表明上訴。

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特朗普（Donald Trump）家族名下的特朗普集團和Trump Payroll Corp.被指，未有上報和繳交公司高層薪酬稅，欺騙稅務機構長達15年。

案件焦點為特朗普集團前財務總監魏塞爾伯格（Allen Weisselberg）曾作供，承認操控公司賬目及其薪酬紀錄，以非法形式少交稅。

控方要使特朗普集團被定罪，必須證明魏塞爾伯格及其下屬為代表公司行事的高級管理層代理人，而且該公司也透過其計劃獲益。

特朗普本人及其家人並非本案被告，不過控方在審訊期間多次指出特朗普牽涉部分公司向企業高層發放的福利，包括高層的屋租、平治（Mercedes-Benz）汽車的租金等個人開支。

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法庭將於下月13日判刑，特朗普家族企業恐面臨最高161萬美元罰款。不過紐約法律並沒有解散公司的機制，特朗普家族企業沒有解散風險，但遭到刑事定罪或影響其展開業務、申請貸款和合約。

曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）形容，特朗普家族企業實施計劃，向高層授予豐厚津貼和薪酬，同時刻意隱瞞稅務機構以避免交稅，判決正要這兩家企業為長期犯罪而負責。

特朗普家族企業的代表律師表明會上訴。

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責任編輯：鄭錦玲