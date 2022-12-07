【異動│生科股】康方生物9926股價曾彈三成　獲野村調升目標價、與Summit Therapeutics訂立合作及許可權協議

▲ 【異動股】康方生物9926股價曾彈三成 獲野村調升目標價、與Summit Therapeutics訂立合作及許可權協議

早前宣布計劃發行A股於上交所科創板上市的康方生物 （09926） ，獲野村上調目標價46%至46.04元，評級「買入」。康方生物周三早上股價一度大升30.3%，高見43.6元；現仍升逾25%，報38.95元。

康方生物宣布，與Summit Therapeutics達成合作，向Summit授予在美國、加拿大、歐洲及日本，開發及商業化其突破性雙特異性抗體依沃西的獨家許可權。作為交換條件，康方生物將獲得5億美元的首付款及最高50億美元的總交易額，包括產品開發、註冊及商業化里程碑款項，亦可獲依沃西銷售淨額的低雙方位百分比分成，作為許可權使用費。

野村指，康方生物可與Summit Therapeutics訂立合作及許可權協議，有關協議的價值是中國生物技術專利許可歷史最大筆交易之一。

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編輯：陳韻妍