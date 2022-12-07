  • 21°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動│生科股】康方生物9926股價曾彈三成　獲野村調升目標價、與Summit Therapeutics訂立合作及許可權協議

當炒股 10:49 2022/12/07

分享：

分享：

【異動股】康方生物9926股價曾彈三成　獲野村調升目標價、與Summit Therapeutics訂立合作及許可權協議

早前宣布計劃發行A股於上交所科創板上市的康方生物 （09926） ，獲野村上調目標價46%至46.04元，評級「買入」。康方生物周三早上股價一度大升30.3%，高見43.6元；現仍升逾25%，報38.95元。

康方生物宣布，與Summit Therapeutics達成合作，向Summit授予在美國、加拿大、歐洲及日本，開發及商業化其突破性雙特異性抗體依沃西的獨家許可權。作為交換條件，康方生物將獲得5億美元的首付款及最高50億美元的總交易額，包括產品開發、註冊及商業化里程碑款項，亦可獲依沃西銷售淨額的低雙方位百分比分成，作為許可權使用費。

野村指，康方生物可與Summit Therapeutics訂立合作及許可權協議，有關協議的價值是中國生物技術專利許可歷史最大筆交易之一。

相關文章：【生科股】康方生物再升2%　旗下宮頸癌新藥獲納入CSCO宮頸癌診療指南

相關文章：【配股｜生科股】康方生物科技折讓7%配股籌5.8億元　股價收跌6%力守配售價

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 康方生物－B（09926） 科創板 異動股 專利 A股

上一篇文章

【比亞迪1211】比亞迪：股神巴菲特減持套現是正常舉動、他仍愛比亞迪　「一直是公司最大支持者」

下一篇文章

【ET開市直擊】憧憬內地推防控「新十條」 港股大漲小回衝二萬？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】美股大瀉夜期僅跌82點　中概股指數漲1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股大瀉夜期僅跌82點　中概股指數漲1%（不斷更新）
【美股收市】憂儲局進取加息累經濟 道指跌350點 納指挫2%
【美股收市】憂儲局進取加息累經濟 道指跌350點 納指挫2%
【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常
【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間　投資市場將進入新模式　　
【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間　投資市場將進入新模式　　
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款