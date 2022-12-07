【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂

世界盃16強賽事中，歐洲勁旅西班牙爆冷落敗，讓摩洛哥成為本屆8強的非洲唯一代表。大批球迷狂慶摩洛哥晉級，但各地慶祝活動均釀成騷亂，不少地區甚至需要出動防暴警察到場維持秩序。

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西班牙在周二（6日）舉行的16強比賽雖然佔盡控球優勢，但一直無法攻破摩洛哥，導致雙方需要以互射12碼分勝負。結果，西班牙前3輪全數射失，摩洛哥後防大將﹑在西班牙出生的夏基美（Achraf Hakimi）射入鎖定勝局一球，順利擊敗對手。

摩洛哥晉級後，成為8強中唯一一支非歐洲或南美洲的隊伍。摩洛哥今場勝利更是改寫己隊在世界盃成績的歷史，繼1986年後二度闖入16強後，首次成為世界最後8強。

不止現場球迷對摩洛哥晉級感到高興，歐洲多地亦有大批民眾外出慶賀非洲球隊繼續在世界盃前進。不少球迷在街頭放煙花，揮舞國旗﹑跳舞歌唱及響咹，祝賀摩洛哥擠身8強。

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比利時首都布魯塞爾市內摩洛哥球迷與警察爆發衝突，後者發放催淚彈及利用水炮驅散球迷。早前，摩洛哥擊敗比利時後，布魯塞爾亦同樣發生球迷騷亂。

西班牙多地亦有眾多摩洛哥球迷上街，慶祝球隊寫下新歷史，自治區格蘭納達（Granada）據報亦有發生警方與球迷衝突。

法國首都巴黎同有大量摩洛哥裔人口，摩洛哥獲勝後街頭一樣是絡繹不絕的慶祝人潮。巴黎警方亦部署大量警力，在市內各處控制情況。

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責任編輯：吳漢培