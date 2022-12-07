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【Apple Music】蘋果推「Apple Music即唱」功能　用戶可跟歌詞唱K

科技 11:00 2022/12/07

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「Apple Music 即唱」推出時的廣東歌歌單，包括MC張天賦《記憶棉》、林家謙《下一位前度》、Mirror《Warrior》、姜濤《蒙著嘴說愛你》。（Apple）

唱K（卡拉OK）是普遍香港人的娛樂，但疫情的出現亦打消了不少人到K房的念頭。蘋果（Apple）宣布推出「Apple Music即唱」功能，提供多種歌詞顯示方式，包括主唱、對唱或伴唱等，讓用戶在任何地方都可唱K。

【蘋果加價】版權成本上升　Apple Music、Apple TV+月費上調

可控制歌曲人聲音量

「Apple Music 即唱」將於12月稍後時間提供予全球Apple Music訂閱用户，並可在iPhone、iPad及Apple TV 4K上體驗。主要功能包括：

  • 可調整人聲：在Apple Music收錄的數百萬首歌曲中，用戶可以跟著原唱聲音伴唱、自己主唱，或是混合伴唱，亦可控制歌曲的人聲音量。
  • 實時歌詞：用户可利用動畫歌詞高唱心水歌曲，動畫歌詞會隨歌唱聲節奏起舞。
  • 背景人聲：同步唱出的人聲可與主唱分開顯示，讓用户更容易跟唱。
  • 同框對唱：畫面兩側會顯示多位歌手，讓用户更輕鬆跟唱對唱或合唱歌曲。

收錄廣東歌歌單

【Apple請人】蘋果招募「神經渲染研究科學家」　為AR/VR產品打造沉浸式體驗

至於新功能推出時的廣東歌歌單，就包括MC張天賦《記憶棉》、林家謙《下一位前度》、Mirror《Warrior》、姜濤《蒙著嘴說愛你》、呂爵安《E先生 連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》、柳應廷《狂人日記》、陳卓賢《留一天與你喘息》、鄭欣宜《先哭為敬》、Dear Jane《銀河修理員》、莫文蔚《呼吸有害》、張敬軒《百年樹木》等。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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