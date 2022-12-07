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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低1%　碧桂園再配股　恒指黑期跌4點（不斷更新）

股市 09:13 2022/12/07

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港股市況不斷更新

美股續挫，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約98點，恒指料開報19343點。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價低0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報309.78元，較港收市價低2.02元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.91元，較港收市價低0.94元或1.1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報19401點，跌109點或0.6%。

【09：04】【大行報告】中信里昂：科網股成中國重開贏家　明年首選阿里、騰訊、美團等

【08：53】恒指黑期跌4點，報19389點，道指期貨升35點，報33668點。

【08：20】【配股潮】碧桂園不足1個月再度配股　折讓近15%配股籌48億元

【07：45】港股ADR收報19343點，跌98點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價低0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報309.78元，較港收市價低2.02元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.91元，較港收市價低0.94元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場擔憂聯儲局繼續進取加息，拖累美經濟陷衰退，美股延續跌勢，道指一度挫逾500點。道指最終跌350點，報33596點；標指跌57點，報3941點；納指跌225點或2%，報11014點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】美股大瀉夜期僅跌82點　中概股指數漲1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【大行報告】中信里昂：科網股成中國重開贏家　明年首選阿里、騰訊、美團等
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