【港股市況】阿里巴巴ADR較港低1%　碧桂園再配股　恒指黑期跌4點（不斷更新）

下一篇文章
【大行報告】中信里昂：科網股成中國重開贏家 明年首選阿里、騰訊、美團等
美股續挫，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約98點，恒指料開報19343點。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價低0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報309.78元，較港收市價低2.02元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.91元，較港收市價低0.94元或1.1%。
【09：13】期指開報19401點，跌109點或0.6%。
【09：04】【大行報告】中信里昂：科網股成中國重開贏家 明年首選阿里、騰訊、美團等
【08：53】恒指黑期跌4點，報19389點，道指期貨升35點，報33668點。
【08：20】【配股潮】碧桂園不足1個月再度配股 折讓近15%配股籌48億元
【07：45】港股ADR收報19343點，跌98點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價低0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報309.78元，較港收市價低2.02元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.91元，較港收市價低0.94元或1.1%。
【07：30】市場擔憂聯儲局繼續進取加息，拖累美經濟陷衰退，美股延續跌勢，道指一度挫逾500點。道指最終跌350點，報33596點；標指跌57點，報3941點；納指跌225點或2%，報11014點。
責任編輯︰梁浩碩