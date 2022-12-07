【港股市況】碧桂園挫逾9%　濠賭股造好、金沙升8%　恒生指數低開60點後轉升（不斷更新）

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【ET開市直擊】憧憬內地推防控「新十條」 港股大漲小回衝二萬？（歡迎觀眾問股）
美股續挫，港股今早跟隨低開。碧桂園不足1個月再度配股，碧桂園 （02007） 跌逾8%，ATM跌0.6%至近0.8%，恒生指數低開60點，開報19380點，科指跌0.2%，報4153點。
【10：42】大市轉跌5點，報19435點，今早曾升最多158點，高見19600點。
【10：35】商湯 （00020） 升14%，股價高見2.36元，成交7.6億元。
【10：17】重磅傳統藍籌個別發展，滙豐 （00005） 跌0.3%，中移動 （00941） 跌0.4%，友邦 （01299） 跌0.6%，港交所 （00388） 升2%。
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【10：05】金沙 （01928） 升幅擴大至8%，銀娛 （00027） 升逾4%。另外，永利 （01128） 升一成，美高梅 （02282） 升逾11%，澳博 （00880） 升逾8%，新濠 （00200） 升逾9%。
【10：03】日前獲納入滬深港通的零跑汽車 （09863） ，股價再升逾12%，高見32.5元，成交1668萬元。
【09：58】近日推「美圖秀秀AI繪畫」的美圖公司 （01357） 升近2成，高見1.47元。
【09：57】長江生命科技 （00775） 升逾21%，高見0.86元，觸發市調機制，成交1529萬元。
【09：56】比亞迪 （01211） 升幅擴大至半成，高見210.6元。
【09：54】凱知樂 （02122） 升3成，高見0.109元。凱知樂公布旗下潮流玩具平台kkplus kidsland於銅鑼灣希慎廣場開設第2間概念店，開店後首周末銷售表現理想，營業額突破百萬元，平均消費金額比以往高20%。
【09：52】ATM早段個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.3%，美團 （03690） 升0.3%。
【09：45】碧桂園 （02007） 跌逾9%，低見2.76元。
【09：45】大市早段轉升，恒指升約25點，報19467點，科指升0.8%，報4193點。
【09：43】濠賭股續造好，銀娛 （00027） 升逾2%，金沙 （01928） 升5%，齊齊破頂。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 破頂升逾6%，澳博 （00880） 升逾4%，新濠 （00200） 升半成。
【09：40】汽車股逆市向上，比亞迪 （01211） 逆市升逾2%，吉利 （00175） 升0.8%，長汽 （02333） 升0.2%，廣汽 （02238） 升0.5%。
【09：36】康方生物 （09926） 逆市升逾21%，破頂高見43.6元。
【09：33】網上醫療股造好，平安好醫生 （01833） 升逾9%，高見31.55元，阿里健康 （00241） 升逾4%，京東健康 （06618） 升逾3%。
【09：22】碧桂園 （02007） 跌逾8%，ATM跌0.6%至近0.8%，恒生指數低開60點，開報19380點，科指跌0.2%，報4153點。
【09：13】期指開報19401點，跌109點或0.6%。
【09：04】【大行報告】中信里昂：科網股成中國重開贏家 明年首選阿里、騰訊、美團等
【08：53】恒指黑期跌4點，報19389點，道指期貨升35點，報33668點。
【08：20】【配股潮】碧桂園不足1個月再度配股 折讓近15%配股籌48億元
【07：45】港股ADR收報19343點，跌98點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價低0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報309.78元，較港收市價低2.02元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.91元，較港收市價低0.94元或1.1%。
【07：30】市場擔憂聯儲局繼續進取加息，拖累美經濟陷衰退，美股延續跌勢，道指一度挫逾500點。道指最終跌350點，報33596點；標指跌57點，報3941點；納指跌225點或2%，報11014點。
責任編輯︰梁浩碩