【恒指夜期＋ADR】中國金龍指數跌4%　美團ADR仍較港高逾1%　恒指夜期重上19000關（不斷更新）

美股早段中概股下跌，納斯達克中國金龍指數跌4.2%，小鵬（美：XPEV）跌逾一成，名創優品（美：MNSO）跌逾9%。不過，美團ADR較港收市價仍升近2%，騰訊ADR及滙豐ADR較港亦升逾1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 47.17 +1.1% 騰訊ADR 304.42 +1.4% 美團ADR 170.50 +1.8% 阿里巴巴美股 85.23 +0.2%

北水轉走資50億 近19億沽盈富基金

北水再轉為走資50.2億元，盈富基金 （02800） 遭淨沽18.8億元，科技股亦被減倉，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 及快手 （01024） 分別走資7.9億、3.1億及2.2億元。相反，折讓逾一成配股的碧桂園 （02007） 則吸資5.7億元。

北水動向

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內地防疫「新十條」出台、恒指「反高潮」跌626點 ATM跌3至5%、內房下挫

內地再放寬疫情防控，「新10條」出台，惟大市「反高潮」，午後一度升296點，高見19737點，隨即掉頭向下，倒跌逾600點，午後高低波幅達937點。恒生指數跌626點失守萬九關，報18814點，成交2074億元。科指跌3.8%，報4004點。ATM跌逾3%至5%，內房下挫，碧桂園不足1個月再度配股，碧桂園 （02007） 挫逾15%、龍湖 （00960） 跌12%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 新地 97.30 +2.1 +4 11 中芯 16.34 +1.1 +1 9 比亞迪 200.20 +0.3 +1 156 騰訊 300.20 -3.7 -59 10 友邦 79.80 -5.2 -84 16 阿里巴巴 85.05 -5.3 -84 24

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：08】恒指夜期升137點，報19049點。

【19：18】恒指夜期跌35點，報18877點。

【16：10】ATM跌逾3%至5%，內房下挫，碧桂園 （02007） 挫逾15%、龍湖 （00960） 跌12%，恒生指數跌626點失守萬九關，報18814點，成交2074億元。科指跌3.8%，報4004點。

【16：00】恒指U盤前跌589點，報18852點。

【15：44】【香港排名】ECA International調查：香港為全球生活費用第2高城市、僅次紐約 租金下跌拖低排名

【15：35】大市跌勢略為喘定，恒指最新跌約455點，報18985點，尾市曾低見18820點，科指跌2.7%，報4044點。

【15：24】恒指愈跌愈深，最新跌近600點，報18846點，科指跌3.6%，報4011點。

【15：20】阿里巴巴跌5%，騰訊、美團跌逾2%，恒指尾市跌500點失守19000點。

【15：21】【海洋公園】海洋公園母企去年度淨虧損擴大至逾18億元 全年入場人次140萬人

【15：13】大市跌450點，跌穿19000點，報18986點。ATM跌1%至4%。

【15：08】大市下試19000點關口支持，最新報19071點，跌369點，科指跌1.8%，報4087點。

【14：56】恒指跌幅擴大至300點，報19139點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近1%，美團 （03690） 跌0.6%。

【14：50】大市跌近250點，低見19180點，科指跌0.6%，報4137點。

【14：32】渣打 （02888） 股價跌0.5%，低見55.2元。

【渣打信用卡】渣打信用卡爆集體盜用 多名網民稱遭連續多次盜刷美元

【14：29】【解碼│中國開關】瑞銀汪濤料春節假期後才徹底放開防疫限制措施 未來數年消費佔GDP比重不會回到疫情前水平

【14：20】中海外 （00688） 跌逾3%，潤地 （01109） 跌近3%，碧桂園 （02007） 跌逾12%，雅居樂 （03383） 跌近6%，龍湖 （00960） 跌逾8%。

【14：18】港股最新轉跌約175點，報19265點，科指升0.3%，報4171點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.3%，美團 （03690） 升幅收窄至0.2%。

【13：41】大市升勢回順，最新升約140點，報19582點，科指升2.6%，報4269點。

【13：41】【中國開關】內地再防寬疫情防控 確診者及密切接觸者可居家隔離、不進行全員核酸檢測 一般公眾場所不查健康碼

【13：32】航空股急升，國航 （01055） 升逾13%，南航 （1055） 升一成，東航 （00670） 升15%。另外，國泰 （00293） 亦升逾4%。

【13：26】阿里健康 （00241） 升逾11%，京東健康 （06618） 升逾3%，平安好醫生 （01833） 升9%。

【13：17】【美圖1357】美圖股價大漲4成 美圖秀秀AI繪畫功能大熱、登日本App Store榜首

【13：16】國務院聯防聯控機制新聞發布會將於下午3點舉行，主題為進一步優化落實疫情防控措施，港股午後造好，最新升約230點，報19672點，科指升近3%，報4283點。

【13：11】半新股多想雲 （06696） 升近45%，高見0.84元。

【13：09】美團 （03690） 升近4%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，大市升近200點。

【13：07】大市升幅擴大至約166點，報19607點，科指升2.5%，報4267點。

【13：06】美團 （03690） 短綫拉升，股價升逾2%，高見178元。

【13：03】【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985孖展6.65億元 超購約5.05倍

【13：02】阿里巴巴 （09988） 午後初段升約0.2%，騰訊 （00700） 升0.5%，美團 （03690） 升1%。

【13：00】恒指午後初段升約35點，報19476點，科指升1.5%，報4222點。

【12：49】【新股IPO】美皓醫療1947及步陽2457孖展均超額達30倍 一文看清新股認購表現

【12：19】【港交所388】滙豐研究上調港交所目標價24%至398元 指港交所或受惠更多大型新股活動

【12：09】【中國經濟】中央政治局會議：穩字當頭、實施積極財政政策和穩健貨幣政策 優化疫情防控措施

【12：00】恒生指數半日升28點，報19469點，成交903億元，科指升1.4%，報4218點。比亞迪 （01211） 造好，升逾5%，濠賭股向上，多股破頂，金沙 （01928） 升近4%，內房下跌，其中碧桂園 （02007） 挫近一成。

【11：43】美圖公司 （01357） 升幅擴大至逾4成，破頂高見1.75元，成交1.9億元。

【11：35】大市反覆向好，最新升約22點，報19463點，科指升1.2%，報4210點。

【11：31】上證半日跌0.4%，深證升0.2%，創業板指升1%。

【11：14】比亞迪 （01211） 最新升逾6%。

【比亞迪1211】比亞迪：股神巴菲特減持套現是正常舉動、他仍愛比亞迪 「一直是公司最大支持者」

【10：55】內房股下挫，其中不足1個月再配股的碧桂園 （02007） 最新挫逾9%，中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌逾1%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌半成。

【10：49】【異動│生科股】康方生物9926股價曾彈三成 獲野村調升目標價、與Summit Therapeutics訂立合作及許可權協議

【10：42】大市轉跌5點，報19435點，今早曾升最多158點，高見19600點。

【10：35】商湯 （00020） 升14%，股價高見2.36元，成交7.6億元。

【10：17】重磅傳統藍籌個別發展，滙豐 （00005） 跌0.3%，中移動 （00941） 跌0.4%，友邦 （01299） 跌0.6%，港交所 （00388） 升2%。

【10：09】【新股IPO】安踏考慮將Amer Sports明年上市 集資至少約78億元

【10：05】金沙 （01928） 升幅擴大至8%，銀娛 （00027） 升逾4%。另外，永利 （01128） 升一成，美高梅 （02282） 升逾11%，澳博 （00880） 升逾8%，新濠 （00200） 升逾9%。

【10：03】日前獲納入滬深港通的零跑汽車 （09863） ，股價再升逾12%，高見32.5元，成交1668萬元。

【09：58】近日推「美圖秀秀AI繪畫」的美圖公司 （01357） 升近2成，高見1.47元。

【09：57】長江生命科技 （00775） 升逾21%，高見0.86元，觸發市調機制，成交1529萬元。

【09：56】比亞迪 （01211） 升幅擴大至半成，高見210.6元。

【09：54】凱知樂 （02122） 升3成，高見0.109元。凱知樂公布旗下潮流玩具平台kkplus kidsland於銅鑼灣希慎廣場開設第2間概念店，開店後首周末銷售表現理想，營業額突破百萬元，平均消費金額比以往高20%。

【09：52】ATM早段個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.3%，美團 （03690） 升0.3%。

【09：45】碧桂園 （02007） 跌逾9%，低見2.76元。

【09：45】大市早段轉升，恒指升約25點，報19467點，科指升0.8%，報4193點。

【09：43】濠賭股續造好，銀娛 （00027） 升逾2%，金沙 （01928） 升5%，齊齊破頂。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 破頂升逾6%，澳博 （00880） 升逾4%，新濠 （00200） 升半成。

【09：40】汽車股逆市向上，比亞迪 （01211） 逆市升逾2%，吉利 （00175） 升0.8%，長汽 （02333） 升0.2%，廣汽 （02238） 升0.5%。

【09：36】康方生物 （09926） 逆市升逾21%，破頂高見43.6元。

【09：33】網上醫療股造好，平安好醫生 （01833） 升逾9%，高見31.55元，阿里健康 （00241） 升逾4%，京東健康 （06618） 升逾3%。

【09：22】碧桂園 （02007） 跌逾8%，ATM跌0.6%至近0.8%，恒生指數低開60點，開報19380點，科指跌0.2%，報4153點。

【09：13】期指開報19401點，跌109點或0.6%。

【09：04】【大行報告】中信里昂：科網股成中國重開贏家 明年首選阿里、騰訊、美團等

【08：53】恒指黑期跌4點，報19389點，道指期貨升35點，報33668點。

【08：20】【配股潮】碧桂園不足1個月再度配股 折讓近15%配股籌48億元

【07：45】港股ADR收報19343點，跌98點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價低0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報309.78元，較港收市價低2.02元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.91元，較港收市價低0.94元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場擔憂聯儲局繼續進取加息，拖累美經濟陷衰退，美股延續跌勢，道指一度挫逾500點。道指最終跌350點，報33596點；標指跌57點，報3941點；納指跌225點或2%，報11014點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

責任編輯︰梁浩碩