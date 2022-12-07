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【AAPL】蘋果據報縮減無人駕駛計畫　延遲至2026年推Apple Car

股市 07:54 2022/12/07

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【AAPL】蘋果據報縮減無人駕駛計畫　延遲至2026年推Apple Car

蘋果公司（美︰AAPL）據報因技術問題，縮減無人駕駛計劃，並將Apple Car推出的目標日期，推遲一年至2026年。報道指，蘋果內部被稱為泰坦（Titan）的電動車項目過去數月一直處於停滯狀態，因靠目前技術水平，無法實現沒有方向盤或油門踏板的全自動駕駛汽車。

蘋果據指改變目標，包括車型將配有方向盤及油門踏板，且僅支援高速公路上自動駕駛。該款電動車能接替司機在高速公路上駕駛，讓司機能看電影或玩遊戲，並在行駛至城市街道或遇上惡劣天氣時，提醒司機轉向手動駕駛模式。

報道引述知情人士表示，蘋果原本預期Apple Car售價將超過12萬美元，目前目標則低於10萬美元，與特斯拉 Tesla（美︰TSLA）入門款 Model S及平治（Mercedes-Benz）EQS相若。

【AAPL】蘋果據報仍計劃2025年推Apple Car　近月屢傳人事變動、料售價78萬港元起

【電動車】郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散　如要2025年量產就要半年內重組

責任編輯︰梁浩碩

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