【著數優惠】多款抵玩開蓬巴士之旅 與狗主子乘車欣賞尖東聖誕燈飾 乘車+欣賞ARTE M 影藝術館+嘆酒店下午茶

踏入12月，不少港人每年也最愛走到尖沙咀或港島欣賞聖誕燈飾及夜境，在開蓬巴士近距離欣賞燈飾，除可以避開人群外，更可以新角度拍攝聖誕燈飾，是不錯的慶祝活動。最近KKday 推出數款抵玩開蓬巴士之旅，適合不同人跟親友一起參加。

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今次推出的優惠中，最特別的就是「狗狗開蓬巴士之旅」，於通八達的尖沙咀出發，可跟與狗主子乘搭 Big Bus 開蓬巴士，感受一年一度的聖誕燈飾並享受拍攝聖誕燈飾的樂趣。全程45至60 分鐘，夜遊途經西九龍、廣東道、1881、半島酒店、維多利亞港、尖東海濱長廊，為您和狗狗帶來一個難忘的聖誕開蓬巴士之體驗。

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優惠1.【KKday 獨家｜低至 7 折】狗狗開蓬巴士之旅

KKday 優惠: 480元/組 (原價: 680元 /組) 優惠連結：請按此

每組可以為2成人 或 1成人+1犬 或 1成人+1小童+1 犬。

*如需增加一隻同行犬隻，可以160元/隻加購（每組最多攜帶 1 隻）

出發日期：2022 年 12 月 17, 18, 26, 27 日

12 月 17 日 - 只限細狗品種 (15 公斤以內）

12 月 18 日 - 只限中型狗品種 (29 公斤以內）

12 月 26 日 - 只限迷你貴婦、玩具貴婦品種 （不限重量）

12 月 27 日 - 只限哥基品種 （不限重量）

集合時間：晚上 7:30pm

集合地點：尖沙咀崇光百貨後巴士站

團費包括：乘坐開篷巴士，途經西九龍，廣東道，1881，半島酒店，麼地道，維多利亞港，尖東海濱長廊

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此外，KKday 也推出限時搶ARTE M 光影藝術館半日遊＋開蓬巴士港島遊套票，低至 52 折。



優惠2：【低至 52 折】 ARTE M 光影藝術館半日遊＋開蓬巴士港島遊＋北角海逸酒店下午茶

KKday 優惠: 298元/位 (原價: 569元/位) 優惠連結：請按此



*費用包括 ARTE M 光影藝術館入場門票、開蓬巴士及北角海逸酒店下午茶

「蠔」歎下午茶 (原價：273元/位)

精選推介：提子吉士撻、椰子奶凍配陳皮紅豆茸、花生煉奶泡芙、咖啡貝殼蛋糕、煙肉洋蔥焗蠔、鮑魚撻配黑魚子、扒黑松露芝士三文治配煎鴨肝、酥炸雲吞配甜酸醬、香芒大蝦沙律撻、伯爵茶鬆餅

行程：

- 14:00 於中西區海濱長廊 - 中環段（香港摩天輪入口）集合

- 前往中西區海濱長廊 - 中環段（本地綠色景點）

- 乘坐開蓬巴士前往北角（約 1 小時）

- 於北角海逸酒店享用下午茶

- 自由於 ARTE M 感受沉浸色的光影藝術之中，自由解散

體驗日期：2022 年 12 月 17、18、26、27 日

集合時間及地點：14:00 中西區海濱長廊 - 中環段（香港摩天輪入口）集合

解散時間及地點：ARTE M 光影藝術館

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優惠3：【聖誕限定｜低至 6 折】ARTE M 光影藝術館半日遊＋開蓬巴士港島遊＋北角海逸酒店聖誕自助晚餐

KKday 優惠: 698元/位 (原價: 1,158元/位) 優惠連結：請按此



*費用包括 ARTE M 光影藝術館入場門票、開蓬巴士及北角海逸酒店聖誕自助晚餐

聖誕自助晚餐（原價 977元/位）

精選推介：聖誕火雞及鵝肝多士、泰式冬蔭公湯、意大利墨汁燉飯配巴馬臣芝士輪、扒羊腿、避風塘龍蝦拑、香辣蒜香焗扇貝、一品香辣雞煲、芝士焗釀蟹蓋、辣酒煮花螺、韓式牛仔骨、吉烈炸蠔、即時烹調櫃位供應肉骨茶、即點即製台灣牛肉麵；時令凍海鮮 - 波士頓龍蝦、即開生蠔、長腳蟹、藍青口等輪流供應；應節甜品如雪白城堡蛋糕、聖誕樹頭蛋糕及巨型火焰雪山等及極受歡迎的 Häagen-Dazs 雪糕。（食物款式輪流供應）

行程：

- 14:00 於中西區海濱長廊 - 中環段（香港摩天輪入口）集合

- 14:30 前往中西區海濱長廊 - 中環段（本地綠色景點）

- 14:30 至 15:30 乘坐開蓬巴士前往北角（約 1 小時）

- 15:30 至 16:30 自由於 ARTE M 感受沉浸色的光影藝術之中

- 17:00 至 19:00 於北角海逸酒店享用聖誕自助晚餐，自由解散

體驗日期：2022 年 12 月 27 日

集合時間及地點：14:00 中西區海濱長廊 - 中環段（香港摩天輪入口）集合

解散時間及地點：北角海逸酒店



優惠4：【低至 73 折】ARTE M 光影藝術館半日遊＋開蓬巴士港島遊

KKday 優惠: 188元/位 (原價: 256元/位) 優惠連結：請按此



*費用包括 ARTE M 光影藝術館入場門票及開蓬巴士行程：

- 14:30 於中環 7 號渡輪碼頭集合

- 乘坐開蓬巴士前往北角（約 1 小時）

- 自由於 ARTE M 感受沉浸色的光影藝術之中，自由解散。

體驗日期：2022 年 12 月 17、18、26 日

集合時間及地點：14:30 中環 7 號渡輪碼頭集合

解散時間及地點：ARTE M 自由解散

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 12 月 5 日 15:00 至 12 月 11 日 23:59

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責任編輯：陳詠妍