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【世界盃賽果】巴西4比1打「虎」　森巴舞慶祝惹爭議

世界盃 00:24 2022/12/07

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另一支亞洲代表南韓亦以1比4不敵巴西，16強出局。近年足球戰術趨向整體機動，連巴西也被指森巴風格日漸褐色。但昨日的賽事中不少攻勢甚有森巴色彩，而每逢巴西入球後，一眾球員也一起跳舞慶祝，仿佛變成森巴之夜。

巴西開賽僅7分鐘便打開紀錄，拉芬夏右路傳中，雲尼斯奧斯在遠柱挑射入網。至13分鐘，南韓鄭又榮解圍時不慎踢中李察利臣，球證直指12碼，由尼馬操刀射入。

上半場奠勝局 韓世界波破蛋

29分鐘，一對中堅馬昆賀斯及堤亞高施華的巧妙配合，最後傳予李察利臣射入。36分鐘，巴西策動快攻，雲尼斯奧斯於左路傳中，盧卡斯柏基達後上破網，巴西半場已遙遙領先4比0。

南韓於下半場傾力反撲，47分鐘，孫興慜於左路接應長傳射遠柱，被艾利臣比加擋出。其後黃喜燦禁區內的勁射亦未能破艾利臣的十指關。至76分鐘 ，南韓終憑死球攻勢，由白昇浩以一記精采的遠射破蛋，追至1比4完場。

對於巴西每當入球後便群起跳舞，曼聯名宿堅尼批評這是不尊重對手的行為。他認為入第一球後是可以跳舞，但總不能每次都這樣做。

李察利臣射入第3球後，更跑到場邊邀請主帥泰迪與球員一起跳「鴿子舞」。李察利臣賽後笑言，球隊早已排練過舞步，並稱不會屈服，將繼續跳舞。泰迪亦表示，當慶祝時已着球員將他遮蓋，以免被鏡頭拍到，澄清對南韓主帥保羅賓度沒有不敬之意。

賽後南韓隊長孫興慜坦言，球隊與巴西實力有距離，並向支持太極虎的國民致歉。另保羅賓度亦於賽後宣布辭職，強調早於去年9月已有決定，並表示成為南韓的教練令他深感自豪。

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撰文 : 劉子瑜

世界盃

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