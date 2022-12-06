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【普拉達】Prada創辦人孫女和丈夫一同辭任CEO　留任Miu Miu 、Prada創意總監

股市 23:08 2022/12/06

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【普拉達】Prada創辦人孫女和丈夫一同辭任CEO　留任Miu Miu 、Prada創意總監

普拉達 （01913） 公布行政總裁換班，Prada 創辦人孫女Miuccia Prada Bianchi和丈夫Patrizio Bertelli 辭任行政總裁，但會保留執行董事職位，Miuccia會繼續留任Prada和其創立的Miu Miu創意總監。

普拉達宣布，委任Andrea Guerra為公司新任行政總裁和執行董事，Guerra曾任Luxottica Group S.p.A. 的行政總裁及LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 的 Hospitality Excellence 行政總裁。

普拉達旗下品牌包括Prada、Miu Miu、Church’s、Car Shoe、Marchesi 1824。

Miuccia、Bertelli：為兒子接棒鋪路

Miuccia現年73歲，而Bertelli現年75歲，二人自公司在香港上市起一直為公司行政總裁。

Bertelli和Miuccia在公告表示，有關任命是為促進兒子Lorenzo Bertelli 繼任為集團的未來領導，感謝Guerra接受這份工作，以實現穩定和可持續增長的目標。

現年約33歲的Lorenzo Bertelli現為普拉達執行董事及集團市場總監。

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編輯：麥德銘

港股 普拉達（01913）

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