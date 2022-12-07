【大行報告】中信里昂：科網股成中國重開贏家　明年首選阿里、騰訊、美團等

▲ 【中資電訊股】中信里昂看好中資科網股 明年首選阿里、騰訊、美團等

中信里昂（CLSA）發表2023年度中國互聯網行業展望，報告分析互聯網企業第二季盈利見底，第三季即有明顯反彈，盈利按年增長達44%，反映行業節省成本的效率。該行預期，雖然廣告收入依然未有大改善，但電商、旅遊、本地服務和實體消費收入都有望明顯反彈，遊戲行業則受惠海外擴張，在估值仍受壓和成本基礎改善下，中資科網股是中國經濟重新開放後的最佳選擇。

選股方面，中信里昂將騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） （美︰BABA）、攜程集團 （09961） （美︰TCOM）、京東健康 （06618） 視為中國互聯網首選股。

騰訊料藉擴海外遊戲振收入

報告表示，由於騰訊將藉助擴張海外遊戲、影片帳戶，以及雲服務等業務重振收入及盈利增長，預計未來3年內將實現20%的收入年均複合增長率。若重新開放被推遲，其多業務發展亦相對有彈性應對。

美團方面，由於明年開放後將釋放被遏抑的消費力、加上現時較低的在線普及率及行業競爭者有限，報告預計，該集團未來3年的核心本地商務收入或會以25%年均複合增長率重新增長，增速是大型互聯網企業中最快的。

對於其他首選股票的明年預測，報告認為，阿里巴巴的估值目前處於低位，看好其阿里雲業務，預計該業務將恢復30%的收入年均複合增長率。由於攜程將是中國重新開放的直接受惠者，若恢復出境旅遊，其收入可能比2019年高出20%；京東健康收入增長表現出色，預計其收入年均複合增長將達30%以上，以及繼續主導中國在綫藥店市場。

報告提到，中國互聯網板塊現時估值被低估，淨現金為市值的27%。隨着明年企業成本基礎的進一步優化、中國經濟復甦及重新開放、監管及宏觀環境的改善，電子商務的收入增長速度將會是最快。

若中國GDP能夠恢復至5%的增長，預計明年旅遊業務將增長40%、本地服務增長 25%，以及實體商品增長13%。

內地近年批出遊戲數目放慢，中信里昂指出，所有中國遊戲工作室已加快開發海外遊戲，預計將以每年20%的速度增長，大型遊戲工作室如騰訊和網易會優先跑出，因其一方面可通過更新遊戲內容，一方面推出為數不多的遊戲大作來帶動收入增長。

首選股 目標價 騰訊 （00700） $450港元 美團 （03690） $290港元 阿里巴巴（美︰BABA） $158美元 攜程集團（美︰TCOM） $39美元 京東健康 （06618） $100港元

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記者：張巧怡