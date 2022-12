【美國經濟】摩通戴蒙：通脹正侵蝕消費者財富　儲局加息至5厘或不足以壓抑通脹

摩根大通(美:JPM)行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)接受CNBC訪問時表示,通脹正侵蝕消費者財富,可能令美國經濟明年陷入衰退。

戴蒙指指,雖然消費者及企業目前處於良好狀況,但可能不會持續太久。疫情刺激措施令消費者擁有1.5萬億美元的多餘儲蓄,而且,支出較2021年增加了10%。不過,通脹很可能會破壞經濟,並導致市場所擔心的溫和或嚴重衰退。

「通脹正侵蝕我所說的一切,1.5萬億美元將在明年年中的某個時候完全消耗。(Inflation is eroding everything I just said, and that trillion and a half dollars will run out sometime mid year next year)」。