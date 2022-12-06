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【美國經濟】摩通戴蒙：通脹正侵蝕消費者財富　儲局加息至5厘或不足以壓抑通脹

股市 22:07 2022/12/06

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摩通戴蒙：通脹正侵蝕消費者財富　儲局加息至5厘或不足以壓抑通脹

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）接受CNBC訪問時表示，通脹正侵蝕消費者財富，可能令美國經濟明年陷入衰退。

戴蒙指指，雖然消費者及企業目前處於良好狀況，但可能不會持續太久。疫情刺激措施令消費者擁有1.5萬億美元的多餘儲蓄，而且，支出較2021年增加了10%。不過，通脹很可能會破壞經濟，並導致市場所擔心的溫和或嚴重衰退。

「通脹正侵蝕我所說的一切，1.5萬億美元將在明年年中的某個時候完全消耗。（Inflation is eroding everything I just said， and that trillion and a half dollars will run out sometime mid year next year）」。

他又指，聯儲局的利率標準正朝向5厘，但認為該水平或許並不足以壓抑通脹。

戴蒙早前已表明對經濟的憂慮，並警告市場須準備迎接「颶風」。他指，雖然經濟前景黯淡，但相信銀行業能夠承受更高貸款違約率的周期，部份歸因於2008年金融危機後美國對銀行業施加了新的資本要求。

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編輯：袁諾曦

 

美股 戴蒙 經濟 通脹

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