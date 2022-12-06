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調查：開拓大灣區　港商有哪3大挑戰與優勢

商業 21:18 2022/12/06

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不少港商有意到大灣區發展，開拓市場。香港出口信用保險局與香港貿易發展局昨聯合發布調查研究「通過香港商貿平台拓展大灣區疫後商機」，發現港商面對低價競爭、不諳內地法規、融資及客戶信貸問題等3大挑戰。

然而，機遇亦不少，港企在大灣區市場亦具相當的獨特優勢，包括香港品牌聲譽及善於引進外國優質產品等。港商如能制訂精準的業務策略，可有效拓展大灣區的內銷市場。

對深圳廣州東莞　最感興趣

香港貿發局於本年第3季，向413家已經或有意開展大灣區內銷業務的香港貿易商和製造商進行問卷調查，發現超過95%受訪企業面臨各種挑戰，特別是疫情影響供應鏈及生產/採購活動，以及通關問題影響業務營運等。此外，海外市場定單不足、成本上升等也影響業務發展。

調查亦發現，港商最感興趣的大灣區城市包括深圳（73.8%）、廣州（68.8%）和東莞（43.6%）。他們主要計劃在大灣區銷售在內地自行生產或採購的產品，與進口從外地採購的產品，以進一步拓展內銷市場。
 
不少企業表示，內地市場充斥低價產品（36.8%），並且不熟悉內地的法律法規、產品標準（35.8%）等。此外，在管理內銷的應收帳款方面，與內地放帳的商業習慣不同，最多港商會要求買方預付貨款（57.9%），或選擇自行承擔風險（43.6%），也有部分港商會購買信用保險（14.0%）。
 
倘有需要時　外求專業服務

報告指出，無論是從事內銷或出口，企業均要面對一定的市場和客戶信貸風險。港商須做好相應的風險管理，並在有需要時向外尋求專業服務；也可考慮利用信用保險等工具，平衡市場拓展與風險控制之間的不同需要。
責任編輯：蕭寶玲

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