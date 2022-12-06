▲ 【航空恢復】IATA料航空界2023年恢復盈利 亞太區料未止蝕、中國清零成關鍵

全球近300家航空公司組成的國際航空運輸協會（IATA）公布2022、23年行業盈利預測，IATA最新估計，全球航空公司2023年整體可錄得47億美元盈利，為新冠病毒大流行後，航空業首次錄得利潤。不過，IATA估計，絕大部分盈利來自北美航空公司，亞太區航空公司料再錄虧損66億美元。

因應全球加快放寬出入境限制，IATA指出，最新估計行業今年虧損額為69億美元，較6月時估計的97億美元有所改善，也較2020年、21年分別虧損1377億美元、420億美元，大幅改善。

以地區計，北美航空公司率先翻身，今年即可錄得99億美元，其餘地區航空公司未能扭轉虧損。IATA預計，北美航空業界明年再賺114億美元，相當於按年增長15%。北美以外，歐洲、中東航空公司明年也有望錄得溫和增長。

IATA：亞太區航空公司 疫情後4年累虧764億美元

亞太區表現依然落後於其他主要市場，IATA料區內航空公司今年虧損達100億美元，明年再虧66億美元，疫情4年虧損累計將達764億美元（5959億港元）。

IATA指出，2023年亞太區乘客航空需求料增長近6成，明顯高於運力的48%增幅。該會預計，2023年亞太區航空需求回復至疫情前70.8%，而運力則為疫情75.5%。

IATA續指，中國「清零」防疫政策是令亞太區航空公司恢復速度較慢的關鍵，內地航空公司不論本土或國際航線業務都面對巨額虧損，拖低區內公司盈虧表現。該會目前保守估計，中國在2023年下半年才會有序放寬出入境安排，相信壓抑數年的需求會令行業能有快速恢復。

雖然預計行業明年轉虧為盈，IATA指出，行業利潤率只有0.6%，遠不及疫情前的3.1%。



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編輯：麥德銘