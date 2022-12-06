【MPF】強積金回報「保守過定期」？ MPF顧問GUM：成員期望不宜離地

加息周期下，本港銀根漸見緊張，香港銀行體系總結餘更於11月8日跌穿1,000億元重大關口至970億元； 銀行因此大幅提升存款利率以滿足資金需要，普遍銀行新資金定期存款利率更高見三至四厘 。但事實上，強積金的保守基金回報卻遠低於定期存款利率，究竟有何原因?

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強積金GUM表示，強積金保守基金跟定期存款一樣，同屬保守資產類別，但超過半數基金的年初至今回報不足0.1%。事實上，宏觀於強積金系統中，接近 1,000 億港元屬於強積金保守基金資產，目標回報率與港元儲蓄率相若；故在加息周期的大環境下，廣大強積金成員普遍期望保守基金回報應跟隨定存利率而增加，低此期望是否合理？而強積金回報表現又是否理想？

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GUM 策略及分析師雲天輝指出，部份市民期望強積金保守基金與銀行定期存款利率『睇齊』，兩者之間落差反映出成員的三大誤解，宜了解事實並合理調整期望。」

三大誤解：

1. 本地銀行定期存款利率是追隨美國聯邦基金利率而逐漸上升，而非在年初一次性上調；因此保守基金的年初至今回報也只能按比例受益，以 11 月保守基金回報比較現時存款利率較為合理。

2. 強積金保守基金的參考投資目標為訂明儲蓄利率，亦即三家香港發鈔銀行的港幣儲蓄戶口的利率水平之平均數，而非完全定期存款利率，故兩者不可完全直接比較；當然保守基金亦可將部份資金放在定期存款。

3. 普遍只有新資金才受惠於高定存利率，唯現今強積金保守基金約一千億港元資產中，新資金只有約 24 億港元（以 11 月份數據為例）。 因此，保守基金資產並不能夠全數享受到新資金的定存息率。



綜合以上三大誤解，GUM 認為 11 月份保守基金年率化回報為2%至3%較合理。



2022 年 11 月份，中銀保誠、宏利及友邦的保守基金的年率化回報均高於兩厘(表三)，相對較貼近最新銀行利息水平（表一）。 然而有部份基金表現確實強差人意，回報幾近0%。



GUM 就回報表現向市場佔有率首五位的服務提供者查詢，並獲書面回覆。回報排行榜首的中銀保誠（市佔率 7.1％）指出，其基金於本年第三季度起經已策略性地縮短投資組合的到期日，而且該行處於有利位置，能於不同銀行間爭取更佳利率。該行並預計，若現行利率軌跡維持不變，其基金於 2023 年能達到 5%回報（扣除收費前回報， 最新年度管理費約為 0.8%）。



回報同樣不俗的強積金「一哥」宏利 （市佔率 27.5％）則指出，他們致力於高息環境中，尋求更高收益率的投資工具以為成員爭取更佳回報；他們同樣認為在美聯儲加息路徑不變的前提下，明年保守基金的回報可上望 5%。



友邦（市佔率 9.0％）認為，受制於基金資產規模大小及內部投資指引，銀行的選擇同樣會影響存款利率高低。

永明（市佔率 10.8％）同樣認為隨著存款利率上升，2023 保守基金回報會受惠並隨之上升。

匯豐（市佔率 17.7％）則補充，他們最近已更改投資策略並預期會反映在未來回報中。

GUM 執行董事王玉麟總結：「在考慮不同市場條件的大前提下，2 至 3% 的年率化回報為強積金保守基金於 11 月的合理期望。僱主和成員可以仔細比較和衡量受託人和基金經理在當中的角色，以及是否有因應市況為成員所採取合適的行動。」

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責任編輯：陳詠妍