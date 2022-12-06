【大行報告】管理層對中國及海外市場前景樂觀 大和重申百威亞太「買入」

大和表示，百威亞太（01876）在中國市場上雖然受疫情對夜生活及餐飲渠道的影響，但基於中產階級增長、渠道分散有助捕捉不同機會，以及地域擴展以進一步推動高端及超高端產品的需求等因素，管理層對長期前景維持樂觀。該行重申百威亞太（01876）「買入」評級，並將其目標價由26.1港元上調至27.5港元。百威亞太周二（6日）收市報 24.6元，升幅1.7%。

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另外由海外各市場計，韓國市場中，集團核心品牌的產品今年價格平均上調7.7%。 隨著家庭消費結構性增長帶來持續創新、高端化及渠道組合轉變，加上大宗商品及滙率正常化等因素，集團管理層對除息稅折舊及攤銷前利潤率持續改善持樂觀態度。

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印度市場方面，人均啤酒消費量為行業主要增長動力，由於高端及超高端的趨勢加快，集團市佔率已達到67%。該行估計，隨著規模擴大，集團會通過提升啤酒廠效率、生產力及改善包裝等措施改善盈利能力。

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撰文：鄭昊彤