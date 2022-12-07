【多元共融】香港迪士尼舉行國際復康日30周年典禮 過百人參與傷健共融巡遊表演 向社會宣揚多元平等共融訊息

近年隨著社會進步，社會各界對於多元平等的意識亦明顯提升。香港迪士尼樂園（下稱香港迪士尼）多年來積極推動多元共融價值，今年更適逢「國際復康日」30周年，香港迪士尼邀請了超過1,000位嘉賓出席紀念典禮，當中超過100位不同才能的表演者，更與香港迪士尼表演者和義工隊攜手合作，共同參與了今年的「奇妙無分界巡遊」，演出輪椅舞蹈、輪椅籃球及跆拳道等精彩活動。一眾表演者透過香港迪士尼這個平台，期望能向社會大眾帶出傷健共融及人人平等的訊息，共同建設出一個更多元共融及暢通易達的社會。

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聯合國於1992年將每年12月3日定為「國際復康日」（International Day of Persons with Disabilities），以推動身心有障礙人士在社會應享有權利和福祉，並加深社會大眾了解他們在政治、社會、經濟及文化等領域的處境。今年「國際復康日」適逢30周年，香港迪士尼除了在奇妙夢想城堡前舉行30周年典禮外，更於美國小鎮大街舉行了「奇妙無分界巡遊」，其規模較去年更為大型，參與表演者超過100人。

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今年的巡遊首次加入「劇場視形傳譯」（Theatrical Interpretation）環節，以結合手語及形體元素的方式表演，呼應了香港迪士尼全新推行的藝術通達先導計劃。由今年11月起，香港迪士尼率先於萬聖節表演「惡人舞動迪士尼」及音樂劇「迪士尼魔法書房」中，加入了手語及形體元素，為不同背景或能力的人士提供劇場視形傳譯服務，讓他們能夠與社會大眾一樣，無障礙地欣賞到迪士尼的精彩表演。

除了劇場視形傳譯外，香港迪士尼近年亦積極通過不同計劃推動多元共融，例如是透過「迪士尼伴你同行計劃」，為身心有障礙人士配對合適的工作；此外亦會為演藝人員舉行「無障礙大使訓練計劃」，以加強認識傷殘人士的困難和所需。在今年聖誕的第五届「奇妙無分界」社區演出（Community’s Got Talent）中， 迪士尼義工隊在首天表演上聯同一班視障兒童，以手語配合肢體動作表演歌曲《世界真細小》，以多元化藝術宣揚共融尊重。香港迪士尼不斷推出各種共融項目，因此被香港社會服務聯會列入「無障礙友善企業」名單。

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香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭在典禮上表示，香港迪士尼將持續與社區夥伴緊密合作，推動共融理念，並讓不同能力的人士能在香港迪士尼樂園度假區發揮所長。他亦補充，香港迪士尼作為世界級旅遊景點，必定履行承諾繼續專注發展共融信念。

首次參與輪椅籃球巡遊

今年的「奇妙無分界巡遊」歷時約15分鐘，就記者所見現場氣氛熱鬧，美國小鎮大街兩旁都擠滿了特意前來欣賞傷健共融巡遊的觀眾。巡遊的表演者分別來自香港輪椅舞蹈運動協會、香港傷殘青年協會的輪椅籃球隊、香港耀能協會的跆拳道隊，以及香港迪士尼表演者和義工隊。

今年首次參加巡遊表演的許嬋鳳（Kitty），是香港傷殘青年協會輪椅籃球女子隊的成員，曾代表香港比賽。她本身喜歡觀看迪士尼樂園的巡遊，對於今次能夠參與其中，臉上難掩興奮和緊張之情。她和隊友為求演出順利，由綵排到巡遊上演的三個星期裡，放棄了每星期恆常的籃球訓練，每星期花上約兩至三小時為巡遊表演練習。

許嬋鳳指籃球訓練與巡遊表演的分別很大，平時打籃球時只需用輪椅顧好入球就成，但巡遊須配合音樂節奏向前進，並同時要兼顧輪椅和籃球的控制。她過去有輪椅舞表演經驗，但隊友卻未曾參與過任何跳舞活動，因此需要由她負責擔任輪椅籃球隊伍最前一員，對她來說相當具挑戰性。

「奇妙無分界巡遊」精彩時刻回顧：

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香港復康聯會及香港社會服務聯會，連同特區政府與18區復康團體，自1993年開始積極支持「國際復康日」。香港復康聯會主席張偉良表示，今年特別感謝香港迪士尼對「國際復康日」及殘疾人士的支持，以及為「無障礙定向挑戰賽」提供比賽場地，他並期望樂園往後能繼續推動殘疾人士就業。他亦大讚迪士尼今年透過聯會向全港多個服務殘疾人士的社福機構，捐贈超過10,000張樂園門票，讓不少基層殘疾人士實現前往樂園遊玩的夢想。

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責任編輯：嚴浩文