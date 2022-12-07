  • 19°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 10:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多元共融】香港迪士尼舉行國際復康日30周年典禮 過百人參與傷健共融巡遊表演 向社會宣揚多元平等共融訊息

理財智慧 10:00 2022/12/07

分享：

分享：

近年隨著社會進步，社會各界對於多元平等的意識亦明顯提升。香港迪士尼樂園（下稱香港迪士尼）多年來積極推動多元共融價值，今年更適逢「國際復康日」30周年，香港迪士尼邀請了超過1,000位嘉賓出席紀念典禮，當中超過100位不同才能的表演者，更與香港迪士尼表演者和義工隊攜手合作，共同參與了今年的「奇妙無分界巡遊」，演出輪椅舞蹈、輪椅籃球及跆拳道等精彩活動。一眾表演者透過香港迪士尼這個平台，期望能向社會大眾帶出傷健共融及人人平等的訊息，共同建設出一個更多元共融及暢通易達的社會。

【青姐話】有智慧都要趁勢   逆勢操作太昂貴

聯合國於1992年將每年12月3日定為「國際復康日」（International Day of Persons with Disabilities），以推動身心有障礙人士在社會應享有權利和福祉，並加深社會大眾了解他們在政治、社會、經濟及文化等領域的處境。今年「國際復康日」適逢30周年，香港迪士尼除了在奇妙夢想城堡前舉行30周年典禮外，更於美國小鎮大街舉行了「奇妙無分界巡遊」，其規模較去年更為大型，參與表演者超過100人。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

今年的巡遊首次加入「劇場視形傳譯」（Theatrical Interpretation）環節，以結合手語及形體元素的方式表演，呼應了香港迪士尼全新推行的藝術通達先導計劃。由今年11月起，香港迪士尼率先於萬聖節表演「惡人舞動迪士尼」及音樂劇「迪士尼魔法書房」中，加入了手語及形體元素，為不同背景或能力的人士提供劇場視形傳譯服務，讓他們能夠與社會大眾一樣，無障礙地欣賞到迪士尼的精彩表演。

除了劇場視形傳譯外，香港迪士尼近年亦積極通過不同計劃推動多元共融，例如是透過「迪士尼伴你同行計劃」，為身心有障礙人士配對合適的工作；此外亦會為演藝人員舉行「無障礙大使訓練計劃」，以加強認識傷殘人士的困難和所需。在今年聖誕的第五届「奇妙無分界」社區演出（Community’s Got Talent）中， 迪士尼義工隊在首天表演上聯同一班視障兒童，以手語配合肢體動作表演歌曲《世界真細小》，以多元化藝術宣揚共融尊重。香港迪士尼不斷推出各種共融項目，因此被香港社會服務聯會列入「無障礙友善企業」名單。

【延伸閱讀】【傷健共融】迪士尼伴你同行計劃   助身心障礙者投身職場支持平等就業   計劃至今超過230名人士受惠

【延伸閱讀】【多元共融】《迪士尼魔法書房》音樂劇   11月起提供全新「視形傳譯」服務   提倡多元共融及實踐藝術通達

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭在典禮上表示，香港迪士尼將持續與社區夥伴緊密合作，推動共融理念，並讓不同能力的人士能在香港迪士尼樂園度假區發揮所長。他亦補充，香港迪士尼作為世界級旅遊景點，必定履行承諾繼續專注發展共融信念。

首次參與輪椅籃球巡遊

今年的「奇妙無分界巡遊」歷時約15分鐘，就記者所見現場氣氛熱鬧，美國小鎮大街兩旁都擠滿了特意前來欣賞傷健共融巡遊的觀眾。巡遊的表演者分別來自香港輪椅舞蹈運動協會、香港傷殘青年協會的輪椅籃球隊、香港耀能協會的跆拳道隊，以及香港迪士尼表演者和義工隊。

今年首次參加巡遊表演的許嬋鳳（Kitty），是香港傷殘青年協會輪椅籃球女子隊的成員，曾代表香港比賽。她本身喜歡觀看迪士尼樂園的巡遊，對於今次能夠參與其中，臉上難掩興奮和緊張之情。她和隊友為求演出順利，由綵排到巡遊上演的三個星期裡，放棄了每星期恆常的籃球訓練，每星期花上約兩至三小時為巡遊表演練習。

許嬋鳳指籃球訓練與巡遊表演的分別很大，平時打籃球時只需用輪椅顧好入球就成，但巡遊須配合音樂節奏向前進，並同時要兼顧輪椅和籃球的控制。她過去有輪椅舞表演經驗，但隊友卻未曾參與過任何跳舞活動，因此需要由她負責擔任輪椅籃球隊伍最前一員，對她來說相當具挑戰性。

「奇妙無分界巡遊」精彩時刻回顧：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

香港復康聯會及香港社會服務聯會，連同特區政府與18區復康團體，自1993年開始積極支持「國際復康日」。香港復康聯會主席張偉良表示，今年特別感謝香港迪士尼對「國際復康日」及殘疾人士的支持，以及為「無障礙定向挑戰賽」提供比賽場地，他並期望樂園往後能繼續推動殘疾人士就業。他亦大讚迪士尼今年透過聯會向全港多個服務殘疾人士的社福機構，捐贈超過10,000張樂園門票，讓不少基層殘疾人士實現前往樂園遊玩的夢想。

【溫股知新】成功把握趨勢   減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

$150試閱《iMoney》電子版3個月

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
傷健共融 就業 復康 殘疾 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 迪士尼樂園 Disney 表演 籃球 跆拳道

下一篇文章

【著數優惠】多款抵玩開蓬巴士之旅 與狗主子乘車欣賞尖東聖誕燈飾 乘車+欣賞ARTE M 影藝術館+嘆酒店下午茶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款