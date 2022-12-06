【虛擬貨幣】矽谷投資人Tim Draper無懼FTX破產 看好比特幣明年突破25萬美元

加密貨幣交易所FTX宣布破產後，令加密幣圈陷入困局。矽谷知名投資人Tim Draper 周一（5日）仍堅定表示，預測Bitcoin明年將突破25萬美元。

Draper稱，料Bitcoin等優質及去中心化的加密貨幣將會保留，而一些較弱的加密貨幣將成遺跡。

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Draper認為Bitcoin明年會出現突破的主因為尚存未開發人群，即為女性。他指出，女性控制著近8成的零售支出，惟目前只有七分之一的Bitcoin錢包由女性持有，現在尤如「大壩即將決堤」。

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記者：何珊如