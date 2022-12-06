【大行報告】料2023財年銷售仍受壓 高盛維持中國旺旺「沽售」

高盛表示，料中國旺旺（00151）2023財年的銷售額和稅後凈營業利潤分別按年下降3%和19%，意味著2023下半財年的銷售額和稅後凈營業利潤分別按年下降2%和14%。另將2023至2025財年的純利預測下調0至4%，主要反映乳製品銷售低於預期，以及不太有利的品類組合。該行將其目標價由5元降至4.9元，維持「沽售」評級。旺旺周二（6日）收市報4.91元，跌幅1.4%。



【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

該行指，旺旺上半財年銷售額受乳製品疲弱表現拖累，但大致與該行預測持平。展望未來，該行預計新產品的貢獻會愈來愈大，自動售貨機和內容/社交/新鮮食品電商的銷售渠道會繼續擴張。此外，公司的越南工廠已於今年上半年開始生產，隨著利用率的提高和引入新產品，將推動海外增長。



【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過高盛預計旺旺在2023財年下半財年的銷售，仍將面臨持續壓力。由於線下流量和送禮需求減少，庫存水平提高，目前為35至40天，而4至7月時為30至35天，加上和行業競爭加劇，乳製品銷售將受到拖累。該行又料旺旺的利潤率將受原材料成本上漲和較不利的品類組合影響，但部分會被今年1月和11月的宣布加價的部分抵銷。

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤