【恒指目標】 滙豐私銀料明年中國GDP增長5.2% 恒指明年底目標22470點 看好4類板塊

滙豐環球私人銀行表示，由於利率以及美元將見頂，對人民幣匯價穩定有正面因素，加上中國加快經濟重啟，以及推出穩定房地產市場的寬鬆政策，支持港股反彈。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，即使港股近期急升，但估值仍然偏低，而隨著明年中國經濟增長有望回升，GDP增長由今年預計的3.5%加快至5.2%，支撐港股估值修復。

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該行預測，2023年底的恒指目標為22470點；國指為7830點；滬深300指數為4600點。何偉華認為，人民銀行最近下調存款準備金率四分一厘後，預計明年上半年存款準備金率將再次下調半厘，並增加目標地區的再貸款配額，同時預料人行還有空間在今年底前進一步將主要利率下調5個基點，以釋放更強烈的寬鬆政策信號。該行看好本地消費股、濠賭股、航運股以及金融相關板塊。

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本地經濟方面，該行料本港明年經濟增長3.5%，而樓市在外圍環境不明朗情況下，需求受到一定影響，亦見近期發展商一手樓銷售速度較慢，因此對本港樓市持審慎態度。至於內房方面，預計在本月的中央經濟工作會議後，中國將推出更多支持增長的刺激政策，進一步降低內地房地產市場的下行風險，但涉及債務違約的內房較多，除非有政策推動解決違約問題，否則對內房持審慎態度不變。

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記者：郭秀慧