  • 18°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指目標】 滙豐私銀料明年中國GDP增長5.2% 恒指明年底目標22470點 看好4類板塊

股樓投資 19:07 2022/12/06

分享：

分享：

滙豐環球私人銀行表示，由於利率以及美元將見頂，對人民幣匯價穩定有正面因素，加上中國加快經濟重啟，以及推出穩定房地產市場的寬鬆政策，支持港股反彈。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，即使港股近期急升，但估值仍然偏低，而隨著明年中國經濟增長有望回升，GDP增長由今年預計的3.5%加快至5.2%，支撐港股估值修復。

同場加映﹕【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

該行預測，2023年底的恒指目標為22470點；國指為7830點；滬深300指數為4600點。何偉華認為，人民銀行最近下調存款準備金率四分一厘後，預計明年上半年存款準備金率將再次下調半厘，並增加目標地區的再貸款配額，同時預料人行還有空間在今年底前進一步將主要利率下調5個基點，以釋放更強烈的寬鬆政策信號。該行看好本地消費股、濠賭股、航運股以及金融相關板塊。

【恒指目標】 大和予恒指2023年基本目標22500點 看好4隻港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

本地經濟方面，該行料本港明年經濟增長3.5%，而樓市在外圍環境不明朗情況下，需求受到一定影響，亦見近期發展商一手樓銷售速度較慢，因此對本港樓市持審慎態度。至於內房方面，預計在本月的中央經濟工作會議後，中國將推出更多支持增長的刺激政策，進一步降低內地房地產市場的下行風險，但涉及債務違約的內房較多，除非有政策推動解決違約問題，否則對內房持審慎態度不變。

同場加映﹕【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 港股 地產 GDP 中國人民銀行 航運股 恒生指數 恒生中國企業指數 滬深300指數

上一篇文章

【虛擬貨幣】矽谷投資人Tim Draper無懼FTX破產 看好比特幣明年突破25萬美元

下一篇文章

【大行報告】全球最大對冲基金橋水策略師：Fed將提升利率至5% 並將維持高利率一段時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
【商場停播】本港多個商場周一起一連三日取消世界盃直播
【商場停播】本港多個商場周一起一連三日取消世界盃直播
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款