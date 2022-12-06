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【大行報告】全球最大對冲基金橋水策略師：Fed將提升利率至5% 並將維持高利率一段時間

環球政經 19:02 2022/12/06

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全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）首席投資策略師Rebecca Patterson表示，聯儲局或將出乎市場意料，至少將提升利率至5%，並將保持高利率更長一段時間，而不是市場所預期的放鴿減息。

Patterson表示，市場預計2023年下半年開始將會大幅減息，但是有鑑於美國經濟預期不會出現嚴重的疲軟，該機構認為Fed 只會暫停加息，但不會減息。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

Patterson指出，「我認為，Fed 至少將聯邦基金利率提升至5%，而且有可能升的更高。若是 Fed到時候對通脹情況並未感到滿意，就有可能會啟動另一輪緊縮行動。」

同場加映：【iM定存攻略】大行推半年5厘港元定期 

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記者：何珊如

 

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