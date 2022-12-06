【內房銷售】中海外11月合同銷售按年跌11.5％ 累計首11個月銷售2567億 跌22.1%

中國海外（00688）公布，11月份合約物業銷售金額約241.1億元（人民幣，下同），按年下跌11.5%；當月已售樓面面積為121.4萬平方米，按年下跌12.4%。

集團今年首11個月累計合約物業銷售金額2,567億元，按年下跌22.1%；相應累計已售樓面面積為1,189.6萬平方米，按年下跌28.4%。

延伸閱讀：【恒指目標】 光大證券﹕明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

中海外今日（6日）收報20.85元，逆市升3.5%，成交額5億元。

另外，集團在11月份在深圳及北京共收購了兩幅土地，應佔樓面面積合共約34.6萬平方米，相關土地收購應付的土地出讓金約60.3億元。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明