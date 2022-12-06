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【內房銷售】中海外11月合同銷售按年跌11.5％ 累計首11個月銷售2567億 跌22.1%

股樓投資 19:16 2022/12/06

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中國海外（00688）公布，11月份合約物業銷售金額約241.1億元（人民幣，下同），按年下跌11.5%；當月已售樓面面積為121.4萬平方米，按年下跌12.4%。

集團今年首11個月累計合約物業銷售金額2,567億元，按年下跌22.1%；相應累計已售樓面面積為1,189.6萬平方米，按年下跌28.4%。

延伸閱讀：【恒指目標】 光大證券﹕明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

中海外今日（6日）收報20.85元，逆市升3.5%，成交額5億元。

另外，集團在11月份在深圳及北京共收購了兩幅土地，應佔樓面面積合共約34.6萬平方米，相關土地收購應付的土地出讓金約60.3億元。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

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記者：李兆明

 

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