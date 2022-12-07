【創智銓薈@iM網欄】智慧城市基本步之智能人流管理及應變

香港政府近年一直提倡發展智慧城市，早前於「秋季五大科技展」展示了49項智慧城市發展和優化公共服務的科技方案，介紹創新科技如何改善市民出行、生活和政府運作等。方案分別來自約23個政府部門或公營機構，可見當局真的十分着力。

要發展智慧城市，智能人流管理是不可或缺的一環。現時，本港的人流管理方案，多用於大型活動出入口監察人流次數，或應用於商場、主題公園、會所等分析使用設施的人流次數。例如，最近康業就為Wetland Seasons Bay會所引入全港會所首套人工智能影像分析系統，分析使用設施的人流，有效管理設施的使用人數，以符合政府社交距離措施。

但智能人流管理除了管理以外，更大的作用是即時應變。國內近年AI智慧城市正處於快速發展階段，通過城市中的大數據分析以進行人流量預測，這已經成為城市管理採用的方式之一。好像深圳潮流地標「萬像天地」，其管理公司會透過雲端、AI大數據等科技，對整個地區的人、車、設備全盤管理，實時監測，分析數據，並對突發情況作出應變。例如當某個區域的人群密度超過臨界值，即可產生警告，並通知安保人員及時疏散。同時亦可實現煙霧、火焰及消防通道阻塞自動識別和警告等，有效保障商場的人身財產安全。

這正正與我們致力推廣的「SDP概念」不謀而合。SDP（Smart Decision Planning快速應變）是利用IoT、PNT、AI及大數據，即時結合，快速分析，提供即時相對應的方案予前綫執行人員多個單位配合。

SDP應用於智能人流管理方面，可透過SDP平台，整合人流監察、警報系統、數據收集（如CCTV影像）、人工智能分析，由系統後台通知相關單位人員，綜合所有系統，集成至後台統一處理，使所有相關的單位流程能即時取得相關資訊。

舉個例子說，若智能人流管制的系統設立特定方框，給指令予線下的監察器在方框的指定範圍記錄人流次數，如超出指定的人數聚集，便會發警報予相關單位，保安或管理人員的手機程式就會即時收到通知，馬上反應到該區作出分流安排。可以想像，SDP十分適用於大型活動人流管理，例如年宵、馬拉松、巡遊等，監察人流情況，如遇事要突然封通道，後台就可即時通知各現場單位作出應變及改道措施。

作者簡介： 陳智銓（Arthur），隨賞科技有限公司（Compathnion Technology Limited）行政總裁 隨賞科技為客戶提供定位、導航、追蹤、客戶分析等服務，其室内定位技術已經在機場、大學校園、商場、醫院和體育場地試用。隨賞利用手機的各種感應設備（Wi-Fi、iBeacon、地磁、航位推算等），研發出一套創新準確的室内移動定位及導航系統，以API、web或手機app的形式提供定位、導航、目標跟蹤等功能，以解決室内不能清晰地接受衛星訊號的問題。

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