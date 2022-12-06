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研究：本港企業高層較中下級員工滿意自身工作　僅28%中初級職員對工作感滿意

理財智慧 18:57 2022/12/06

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體驗管理平台Qualtrics 最新研究顯示，香港企業的高級管理人員和行政人員的工作滿意度較中下級員工高，兩者的差距令人憂慮。有鑑於香港正面對人才短缺以及預期2023年經濟下行的隱憂，當中的差距將影響企業在人才挽留、吸引和發展的能力。

Qualtrics 《2023 年員工體驗趨勢報告》調查1,001 名香港員工對自身工作的期望。調查結果顯示，49%高級和行政人員表示滿意自身的工作，僅28%中層經理和初級員工感到滿意。同時，中層經理和初級員工報告的幸福感、敬業度、包容度和留任意願均低於他們的主管高級管理人員和行政人員。

兩組人員對薪酬的滿意程度亦存在差異，而這差異更是逐年擴大。只有 48% 的中層經理和初級員工表示獲得與工作相稱的公平報酬，而高級和行政主管的比例為 65%。

  高級和行政人員 中層經理和初級員工
幸福感 (wellbeing) 78% 60%
敬業度 (engagement) 72% 47%
包容度 (inclusion) 72% 57%
留任意願 (intent to stay) 74% 53%

事業成長和職涯發展是敬業度和留任意願的首要驅動因素。被問及目前僱主能否協助實現自身職業目標，認同的中層經理和初級員工比例有所減少。不足一半(48%) 的中層經理和初級員工認為目前的僱主能協助自己實現職業目標，較去年調查的58%為低。然而，接近四分之三 (73%)受訪高級和行政人員表示，目前的僱主有助他們實現職業目標。

【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股【見下頁

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Qualtrics 研究結果顯示，提升工作滿意度可讓僱主提升員工保留率和生產力。綜觀所有員工職級，相較不被滿足的員工，工作期望獲滿足的員工留任三年以上的機會率高 2.6 倍，而留任更長年期的機會率更是高4.8 倍。

Qualtrics 東南亞及大中華區員工體驗解決方案策劃師 Lauren Huntington 表示：「因應職業倦怠日趨普遍、通脹為員工帶來財務壓力，以及不斷變化的員工需求，Qualtrics 的研究勢必為香港企業和人力資源主管敲響警鐘。企業提供的工作體驗，與員工實際感受存在明顯差距。若企業未能解決此問題，可能在挽留頂尖人才、提升員工幸福感以及保持生產力和績效等多個範疇產生嚴重影響。」

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撰文 : 陳楚琨

職場文化 經濟 香港 人力資源 行政

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