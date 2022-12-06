【妙談護匡樂齡@iM網欄】陪伴與對話：針對獨居長者需要的樂齡科技

上個星期天，筆者有幸出席了於將軍澳跨灣大橋舉行的「公益金百萬行」。當日天朗氣清，我一邊步行一邊欣賞美麗的海灣，同時又體驗香港基建又一傑作，更高興的是看到許多不同界別人士的参與。眼見有不少家庭願意陪伴長者，扶老携幼地一同完成這6公里的路程，如此跨代共融實在令人感到欣慰，這就是長者居家安老的方便和好處。

看到當日活動的熱烈氣氛，令我回想到本月初在灣仔會展舉辦的「樂齡科技展覽會」，場內也是人頭湧湧。不少年青的照顧者牽着年長的老友記一同參觀，大家興致勃勃地發掘有甚麼適合使用的樂齡產品和服務，協助長者們居家安老。適逢筆者公司亦有參展，在場有機會與不少前來參觀的照顧者交談，聽聽他們的心聲，除了為我們提供了寶貴建議之餘，還給予我們新的創作靈感。對於我們這類型的創新企業來說，參與這些展覽會實在非常有用，讓我們更能掌握市場脈搏，更有效益地提供適合的產品和服務給消費者。

在今次展覽會中，見到各式各樣和大小不同的機械人，其中最令筆者印象深刻的，是可以與人對話並有廣東話語音功能的「陪伴機械人」。雖然其說話流暢度和交談對話內容還有很大的改善空間，但對於一些獨居長者和雙老戶來說，這種機械人已經能為他們帶來正面作用。

根據政府統計處2016年的中期人口統計數字，獨居長者數目在對上10年大幅上升逾5成，至15多萬戶。長者成為獨居者有許多原因，難以一一深究，但肯定的是，現時相關社區服務的支援並不理想，只能算是在起步階段。個別社區中心有提供陪診服務，但未必照顧到他們的情緒問題；亦有義工團體會定期探訪獨居長者，但往往礙於人力成本不足，探訪次數有限。而在疫情仍然存在的情況下，許多獨居長者已鮮有外出散心，長期缺乏與人對話交流，慢慢地其說話能力也有機會退化。

若使用「陪伴機械人」與獨居長者作簡單問候和交談，他們可獲得適時的關懷，產生存在感，解除心中寂寞，令大小情緒得以抒發，對緩和照顧者的壓力有一定的幫助。筆者公司剛獲「賽馬會長者友善屋苑計劃」認許為伙伴，此計劃由香港老年學會主辦，並獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，以「屋苑為本」模式，支援物業管理及保安行業成為社區上重要護老團體，同時促進社會人士關注護老需要。我們希望能藉計劃將樂齡科技與各物管公司及屋苑結合，也正積極構思引入「陪伴機械人」的可行性，其發展潛力實在很值得發掘，大家可以拭目以待。

作者_周慶生（Adam）簡介：

Guardman®護匡 品牌創辦人，以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

更多妙談護匡樂齡的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！