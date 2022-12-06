▲ 【證監人手】證監會上季虧損1.78億元 員工人數續少於預算編制逾百人

證監會公布7月至9月份的財年第二季季度報告，至9月底，證監會員工數目為909人，較去年同期溫和增長8人，但少於3月底年結時的913人。證監會年初表達員工流失情況較以往嚴重，按最新數據，證監會人員數目已轉穩定，但與該會年初預算2023年3月底編制擴至1018人，仍落後逾100人。

另外，受累於港股成交收縮，證監會上季收入按年跌47%、按季跌19%至3.25億元，而季度開支按年增9%、按季增2%至5.03億元，再次錄得虧損1.78億元。

總結本財年上半年，證監會收入按年少41%至7.24億元，開支增7.2%至9.97億元，半年虧損2.73億元，去年同期盈餘達2.98億元。證監會表示，至9月底，撇除預留33億元作日後可能購置辦公室的預算後，證監會儲備仍達44億元。

證監會上季開微信公眾號 刊持牌虛擬資產交易平台名單

證監會在季報也交代多項營運和市場數據，當中持牌機構及人士和註冊機構的總數按季增加1%至48,969，其中持牌機構的數目為3,274家。

季內，證監會因應股價及成交量的異動，提出了1,929項索取交易及帳戶紀錄的要求，較去年同期少804項。證監會上季曾根據第179條就11宗個案發出指示以收集更多資料，該條文主要涉及懷疑欺詐或其他失當行為的行動，去年同期則有6宗同類個案。

證監會表示，季內也開通了微信公眾號，展開宣傳活動，幫助投資大眾更深入了解投資者識別碼制度。證監會亦在網站上登載持牌虛擬資產交易平台名單，讓投資者能夠查明某個特定平台是否領有證監會牌照。

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記者：麥德銘