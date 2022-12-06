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【恒指目標】 光大證券﹕明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）

股樓投資 18:37 2022/12/06

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光大證券國際發表2023年市場展望報告，預計明年首季經濟仍有下行壓力，但隨著環球央行將重新審視加息帶來的負面影響，美國加息步伐放緩，中長綫而言會出現反彈拐點。光大證券國際證券策略師伍禮賢預期，明年恒指有機會上試23000點水平，預期市盈率約相當於過去5年均值；科指明年目標為4600點；上證指數明年目標為3500點。

同場加映﹕【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

伍禮賢補充，明年港股仍將面對環球經濟增長放緩、中美關係緊張、地緣政治衝突等不利因素，但相對而言，外部通脹逐步恢復平穩，進而紓缓息率急升壓力，以及在內地經濟逐漸復甦下，料市場將重新聚焦於港股市場估值等基本因素。他表示，明年看好4大板塊，包括航空、內需、科技以及收息股（推介股見圖）。

光大證券國際明年推薦8大股份:

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另外，隨住美元將見頂回調，光大證券國際環球市場及外匯策略師黃俊能建議投資者可趁低吸納4大貨幣，包括英鎊、澳元、紐元及人民幣。他預期，英鎊兌美元下方支持見於1.14，明年上望1.3或以上水平；澳元兌美元於0.62見較大支持，明年目標為0.75或以上水平；紐元兌美元於0.55元已築雙底，將有條件上試0.68或以上水平；至於中美貨幣政策差異將顯著收窄，料美元兌人民幣區間約為6.35至7.35。

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記者：郭秀慧

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