康山花園兩房業主蝕住放　議價再減50萬以638萬售　四年多貶值兩成

美聯物業蕭俊健表示，鰂魚涌康山花園一個431實呎戶成交，外區客鍾情，以638萬元意頭價承接，惟原業主2018年持貨至今轉手帳面蝕讓2成。康山花園8座中層D室單位，實用面積約431平方呎，為兩房間隔，原業主近期開價為668萬元，加上位處港鐵站交通方便，故獲外區用家垂青，議價後以638萬元成交，折合實用呎價約為14,803元。

資料顯示，原業主於2018年8月以約800萬元購入上述物業，是次轉手帳面蝕讓約162萬元，物業貶值約2成。

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