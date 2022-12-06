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【美股焦點】摩通分析師看好Netflix 列三大因素引股價年底前持續反彈

環球政經 18:33 2022/12/06

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摩根大通 (JP Morgan) 資深分析師 Doug Anmuth報告指出，預計有三大因素將推高 美國影音串流媒體Netflix（美：NFLX）股價，有望持續反彈。

由於影音串流市場競爭加劇，Netflix訂閱用戶首次出現兩季連續下降，今年至今股價下跌超過4成。

Anmuth在報告中指出，聖誕、新年假期時，Netflix有如《艾蜜莉在巴黎》、《今際之國的闖關者》等人氣影集在年底前上檔，有助帶動業績增長。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

第二，電影《鋒迴路轉 2：抽絲剝繭》在感恩節時，曾於700家北美電影院放映已引起了巨大的回響，料Netflix在12月中旬上映後將成為反彈動力之一。

第三，Netflix曾於11月推出含廣告訂閱的訂閱方案，據Apptopia的初步數據反映，在推出新方案後，Netflix 11月的全球下載量為年減16%，較上月的下跌 30%有所改善。

同場加映：【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股

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記者：何珊如

 

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