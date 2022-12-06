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【有相睇】見股市率先回升　怕再等失去置業良機　即花540萬購新葵芳花園

股樓投資 18:17 2022/12/06

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二手樓價持續下跌，但近期多了用家入市。中原地產許偉業說，新葵芳花園C座中層6室，實用面積408平方呎，今年8月放盤，原叫價670萬元，其後減價至573萬元，但無人問津，及至近日，進一步減至550萬元，終以540萬元易手，實用呎價約13,235元。 

代理透露，買家為外區家庭客，一直與家人同住，眼見近期樓價難得急跌，買樓意慾愈來愈大，考慮到近日股票勁升，二手交投漸見好轉，深明未必能夠以最低價錢置業，所以近日加快入市，以免他日後悔，但買賣過程不太順利，皆因業主減價至550萬元後，示意代理過兩日後封盤，並考慮轉為放租。這外區家庭客為表誠意，前往業主位於港島的住所，最終成功令業主心軟，而業主為幫忙年青人上車，決定讓步以540萬元沽出單位。 

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據了解，原業主於2007年以約75萬元買入單位，持貨15年，現帳面賺約465萬元，物業期內升值約6.2倍。  

同場加映【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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撰文 : 黃卓賢

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