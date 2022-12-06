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中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股

股樓投資 19:51 2022/12/06

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中金在新一份海外中資股策略報告中指出，受惠內地防控措施優化，內地發展商融資環境改善和美國加息步伐放緩等，推動港股近期大漲，並相信即使稍後時間仍有機會出現反覆，其最艱難時期經已過去。中金又指，未來數周可重點關注美國通脹數據，美國針對中概股的審查結果和中央經濟工作會議等事件。板塊配置上，中金建議留意獲政策優化的消費及地產，高景氣度的科技製造及修復預期的科網和醫藥股等。該行亦於離岸市場中資股首選名單中，加入10隻港股。

【內房危機】奧園公開標售 奧園健康近3成股權  詳情請看【下一頁

中金最新推薦中資股名單：

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【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

中金指出，疫情防控優化及內房融資新政增加中國經濟改善和修復的可能性。配合其他利好消息，投資者對現時疲弱的經濟數據關注程度日益下降，而個別科技股近期表現突出，正好反映中國經濟基本面將最終修收復的樂觀預期。

奈雪的茶5.3億人幣收購 樂樂茶逾43%股權  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

華潤燃氣（01193） 港股

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