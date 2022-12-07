紐約市租屋唔容易 美網紅年薪近200萬仍無屋租

不少知名網紅收入豐厚，在社交平台展示富足的生活。但美國一名年收入達6位數美元的網紅聲稱，因為職業緣故自己難以在紐約市租住房屋。網紅指她難以通過租屋審批，因為他人無法理解收入來源。

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在抖音海外版TikTok及其他社交平台小有名氣的Kelsey Kotzur日前受訪表示，租住的兩房單位今年7月被大幅加租近1,500美元後，她便搬離紐約市，回到家鄉紐約州普拉茨堡（Plattsburgh）居住。

雖然Kotzur收入高達25萬美元（約194.5萬港元），而且信用紀錄良好，但身為全職網上內容創作者的她表示，自己難以通過紐約市的租客審查，因為他人不會理解自己的收入來源，亦不明白她的工作內容，使她的租屋過程困難重重。

Kotzur指出，要向年長業主解釋自己的職業十分有難度，更多人不理解她的工作。雖然Kotzur的收入遠超租金，但不少業主堅持要有擔保人及提供過去兩年的糧單，才願意考慮她的租屋申請。

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紐約市租盤供不應求，不少業主要求租客通過審核，才可能租下房屋。即使今年第2季時因租金上升當地市場有多超過3分1租盤，但如網紅﹑創作者及表演工作者等收入不穩定人士仍難尋房屋可租。

縱使部分人士收入可達6位數美元，但缺乏第三方公司的薪資保證，從事網紅等職業的人士根本無法通過租客審批。

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責任編輯：吳漢培