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【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁曉輝　 轉職財策舞台大展拳腳　 完成夢想中的人生藍圖

iMoney智富 00:00 2022/12/08

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找到對的舞台，是邁向成功的第一步，於前公司已成為Top Sales（傑出銷售員）一分子的宏利分組經理梁曉輝（Raymond），為了家人過上更好的生活，希望轉換至更適合自己發揮的舞台。Raymond在2021年8月透過「宏利C.E.O.計劃」轉職理財策劃行業，短短數月已獲得首個環球業界公認的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），今年亦保持佳績，以半年時間率先完成第二年的MDRT業績要求。他矢志追求個人業績的同時，亦着手建立個人團隊，誓要比別人行得更快、更遠，早日實現理想人生藍圖。

識英雄重英雄 兄弟班拍住上

Raymond與其上綫經理──宏利分行經理甘駿達（Anthony）於車會中相識，二人都義務擔任車會統籌工作，頗有「識英雄重英雄」的感覺。Anthony憶述：「我們在車會時有合作，例如安排試車活動，我們試過意見不合，但心中都清楚大家是為事情好。因為Raymond做事力求盡善盡美，十分注重細節，於是我想如果他加入團隊，和我『拍住上』，互補不足之下，必定大有作為。」認識了2、3年左右，兩人便開始談到事業發展話題。

Raymond之前的工作十分穩定，年薪可達50至60萬，對一般人來說相當不錯，但在Anthony眼中卻是大材小用：「Raymond每年為舊公司帶來可觀的銷售額，然而只得到相對穩定的收入，以他的能力及付出的努力，絕對值得更多，如果他轉到多勞多得的理財策劃行業，必定有很多發揮空間。」

轉行對事業發展穩定、需要照顧家庭的Raymond來說，並不是容易的決定，對此他特別感謝太太的支持和信任，而「宏利C.E.O.計劃」亦在轉職初期提供不少支援。Raymond表示：「透過C.E.O.計劃入行最大的好處，是待遇較一般新人好，計劃於新人階段提供跟原本薪金相若的每月津貼，令我轉行初期不用太過擔心收入，自然無後顧之憂地去衝。另外，平台亦提供專屬培訓，加上有一對一導師分享經驗及解答疑問，實戰時遇到困難，很多已在培訓中預先準備過解決方案，自然迎刃而解。」

Raymond直言願意放棄以前得心應手的穩定工作，全賴宏利及團隊有系統的支援及太太的支持，令他勇於在全新事業跑道上衝刺，為家人帶來更好的生活。

雙管齊下 朝兩大方向全力衝刺

作為Top Sales的Raymond轉職至理財策劃，銷售方面固然難不倒他，在之前的工作已累積不少經驗，對於如何令對方產生興趣，願意聆聽，他都有自己的心得。他表示只是產品不同了，宗旨是做足準備，凡事為客戶多考慮，以專業擬定最好的方案，最終目標都是令客戶理解自身的需要及為何要選擇宏利。

在Anthony眼中，Raymond個人能力固然出色，有自己的成功方程式，收入亦超越過往，但仍會不斷鼓勵他再進一步：「他比別人遲了入行，所以要比別人行得更快，加上要同時兼顧個人業績及建立團隊，必定要有心理準備，要比別人付出雙倍的時間，才能同時朝兩大方向全力衝刺。」

的確，Raymond很早便有了成立團隊的念頭，入行僅3個月後，即去年11月已招募了第一位同事，現時亦已晉升為分組經理，他表示給自己設的期限是明年年中要晉升至分行經理。

描繪心目中的願景

轉換了角色，從被人說服入行，到現在要說服別人入行，Raymond認為必須設身處地，換位思考，而他招募的都是認識的朋友：「每個人多少都有一些轉職的念頭或想法，只要將其目標化及清晰化，自然會水到渠成。而我只是按其需要，將他們心中的願景描繪出來，成為一幅完整的圖畫。而箇中關鍵是針對每名對象的需要，如果對方喜歡夜晚但給他畫太陽，鐘意沙灘卻畫層樓給他，便很難成功說服。我要做的是令對方了解財策行業的機遇，以及團隊有什麼支援去幫助他們在這裏實現其心願。」

Raymond深明自己現在雙綫發展的關鍵時刻，每一天都必須全力以赴，不可「偷懶」：「建立團隊之路，現在仍處於摸索期，所以沒有想過怎樣去平衡時間，總之全天候為同事提供支援。作為上綫經理，我比較像是同事的同行者，培訓及見客都會陪同，資訊一同分享，事業亦一同成長。」

Raymond亦十分欣賞Anthony安排了很多Team Building（團隊建設）活動，除了獎勵性質的Staycation（酒店度假），也會進行如球類、攀石等講求團隊合作的體驗，自己頗有得着。「例如攀石，一個人和跟團隊在一起，感受有很大的不同，有團隊支援時，更能突破自己的極限。因此透過團隊合作一同克服挑戰，令我與團隊成員不只在工作上合作無間，亦成為不可多得的好朋友。」

Anthony（左）與Raymond識英雄重英雄，大家熟知對方性格、能力，在理財策劃這個大舞台上互相鼓勵扶持，一起帶領團隊走向豐盛。

（特約）

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