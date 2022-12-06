【散銀斷捨離】散銀都係錢 唔可以唔理 金管局收銀車12月日程表

踏入年尾，不少人都會大執屋，除了轉季執衫，亦可以清理一下家中的「散銀」香港金融管理局(金管局)豁下的收銀車於11至12月期間將會服務北區、大埔、黃大仙、灣仔、中西區、深水埗、葵涌、東涌以至離島等多區，留意收銀車日程表，將家中散銀一次過換成紙幣或增值到電子錢包，為你的金錢作最佳管理。

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

金管局硬幣收集計劃在2014年10月推出，是全球首個有系統的流動硬幣收集計劃。這計劃利用兩部收銀車輪流在全港18區為市民提供免費收集硬幣服務，並將收集的硬幣再回流市面滿足市民需求，提高硬幣流通，減少鑄造新幣需要。這項嶄新又環保的計劃已獲得多個本地及國際獎項。

硬幣收集計劃接受的香港流通硬幣包括：1982 年或以後的一毫硬幣、1975 年或以後的二毫硬幣、1977 年或以後的五毫硬幣、1978 年或以後的一元硬幣、1975 年或以後的二元硬幣、1980 年或以後的五元硬幣，以及所有十元硬幣。

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責任編輯：陳玉蓮