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【冷暖風扇】LG新款三合一冷暖空氣淨化風扇　暖氣模式9分鐘增5度

科技 18:46 2022/12/06

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LG電子宣布推出新款三合一冷暖空氣淨化風扇LG AeroTower 3in1，啟動暖氣模式約九分鐘，便能提高室內溫度五度。

本港踏入12月後明顯轉冷，又是快將出動暖風機、暖爐的時候。無扇葉、結合冷暖風及空氣淨化功能的風扇產品愈趨流行，LG電子今（6日）亦宣布，在香港推出升級版本冷暖空氣淨化風扇（LG AeroTower 3in1）。官方稱，該新款三合一冷暖空氣淨化風扇啟動暖氣模式後，僅需九分鐘便能提高室內溫度五度，應對不同季節需求。

近年消費者對室內空氣舒適度的要求愈來愈高，LG電子表示，該LG AeroTower 3in1冷暖空氣淨化風扇配備三種送風模式，包括集中、廣域及循環模式。集中模式可用於個人微風直吹；不喜歡風扇直吹的用戶可自由調節到廣域模式，並為更大的空間輸送微風；循環模式則可保持空間潔淨。另可透過智能手機中的LG ThinQ智能家居App作遙距操控。

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LCD屏幕即時睇空氣質量

其內置的智能感應系統，有效感測室內環境中的PM1.0懸浮粒子指數、氣味、温度及濕度等數據，並可以透過智能LCD顯示屏幕，讓用戶了解空間空氣質量。

在過濾系統方面，則採用了前置濾網、HEPA濾網及除臭濾網，共有三層過濾。第一層前置瀘網可以阻隔大顆粒灰塵；第二層HEPA濾網可過濾99.97%小至0.3微米的懸浮粒子；第三層的除臭濾網則可去除異味、霧霾污染等。並且配備 LG UVnano技術，透過紫外線去除風扇葉片上99.9%經空氣傳播的細菌。

針對小童＋毛孩　設安全機制

此外，LG電子提到，為顧及到用戶對家中小童及毛孩的安全疑慮，在該新款冷暖空氣淨化風扇中採用了保護外層，加上安全底板，避免小童及毛孩走近時被高溫燙傷。同時，內置的鎖定模式及高溫感應，每當偵測到室內過度高溫，便會自行關閉。

LG AeroTower 3in1由即日起12月11日於其特約經銷商公開預售，官方建議零售價為7,180元。設有蒼林綠、樺木白、大地啡共3種顏色。

    點擊圖片放大

基本規格一覽

機身尺吋 265 x 1120 x 265mm（闊 x 高 x 深）
溫度選擇 冷風／暖風（16-30°C）
送風模式 廣域 / 集中 / 循環
風速調校 自動、1-10級、睡眠 及 Turbo
噪音水平 據LG內部實驗室測試，睡眠模式下發出的噪音低至23dB（約相當於圖書館噪音水平的一半）
其他
  • 設更換濾網提醒
  • LCD屏幕顯示空氣質素、溫度、濕度和氣流
  • 可觸控，以遙控器或 ThinQ App操作

記者：張寶燕

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