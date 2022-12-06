【大行報告】 濠賭股具4大因素推動 疫情後盈利將較疫前更強 大摩上調濠賭股目標價

大摩發表研究報告指，由於賭牌問題已解決，濠賭股自11月起走高，而年初至今計，板塊表現仍明顯跑贏恆指32%。然而，行業目前市值仍較2019年底的疫情前水平低42%。

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該行指，經濟重啟及旅遊出行放寬將是濠賭股明年的兩大關鍵主題，並預期2024年盈利將回復正常化。該行又指，以下4大因素，包括（1）内地奢侈品零售額持續上升；（2）強勁的積壓需求；（3）中場佔比由疫情前的6成升至9成；（4）兩成員工成本可永久節省，將帶動行業的疫後盈利較疫情前更強。

大摩予濠賭股投資評級及目標價﹕

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大摩同時上調多隻濠賭股目標價，並維持各EBITDA預測不變，而當中較偏好新濠博亞（美：MLCO）及永利澳門（01128），至於兩大藍籌則較偏好金沙中國（01928）多於銀河娛樂（00027）。

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記者：郭秀慧