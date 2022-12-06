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【新股IPO】思派健康已成功闖關 騰訊持股27.7%為最大機構股東

股樓投資 18:48 2022/12/06

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思派健康已成功通過港交所上市聆訊，並已委任摩根士丹利和海通國際為聯席保薦人。根據初步招股文件顯示，思派健康主要從事特藥藥房業務、醫生研究協助業務及健康保險服務，並圍繞合作夥伴及3條業務綫建立自我強化的生態系統，截至今年6月底止健康保險服務已連接中國150多個主要城市的醫院、全科醫生及專家的健康服務提供商網絡，服務約2,390萬名健康保險計劃會員。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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今年上半年，思派健康錄得收入18.87億元人民幣，按年增長21.8%，中期虧損則收窄至3.46億元人民幣，對比2021年上半年蝕25.1億元人民幣。此外，思派健康自2015年起進行多輪融資，引入Eight Roads Capital、F-Prime Capital、騰訊(00700) 、IDG等投資者，於上市前騰訊集團實體共持有思派健康27.7%股權，為最大機構股東，而其他上市前投資者則合共持有約30.38%。

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記者：張以正

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騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 IPO 港股

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