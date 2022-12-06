施羅德投資：料美國加息至近5厘後或放緩 短期看好中港股及潔淨能源主題

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子 (Keiko Kondo) 表示，2023年的市場前景將在很大程度上取決於正在轉向的美國聯儲局政策取態，以及該行團隊認為很大機會出現的經濟衰退。不過她認為，經濟衰退並不一定對所有市場都不利，因金融市場通常都具前瞻性，並且很可能已消化上述因素的大部份負面影響。就短期，她表示看好高收益債券、中港股及潔淨能源主題。

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鑒於通脹仍未有明顯降溫的跡象，各國央行在取態轉向前似乎仍將繼續進行加息，因而令經濟增長前景受壓。該行預料美國利率將升至近5厘水平，其後加息步伐或會放緩。在此情況下，她認為基本因素穩健的投資級別債券，以及短期高收益債券將是來年投資組合的可行選擇，此外美國通脹保值國債 (TIPS) 亦可作為抵禦通脹影響的投資工具。

她亦認為環球股市可望在2023年迎來轉捩點，指現時該類資產估值已回到較具吸引力水平，投資者可因應經濟衰退風險，以及現時仍過份樂觀的企業盈利預期情況，待時機成熟時入市吸納優質企業股票。在流動性及經濟增長的支持下，預料中港股票有望跑贏大市，尤其是新興市場。

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另外，她亦指俄烏衝突明顯加快了多個市場的能源多元化及轉型進程，包括潔淨運輸及能源效益在內的重點發展領域，勢將因為可再生能源開支及各國政府已通過的綠色經濟刺激方案中受惠。

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撰文：鄭昊彤