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【串流媒體】HBO Max和Discovery+合併　服務更名「Max」

科技 18:20 2022/12/06

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自華納兄弟與Discovery合併為Warner Bros. Discovery（WBD）後，一直著手將各自的串流媒體平台HBO Max和Discovery+，整合成一個新串流媒體服務。有消息人士透露，合併後的新服務，將以全新的名稱「Max」面世。

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外媒《CNBC》引述知情人士指，WBD的律師團隊交上不少名稱的提議，當中以「Max」的支持較多。但由於部分高管對名稱仍有爭論，故名稱仍有可能更改。Max的應用程式的界面，將會與Disney+的平台界面相似，顯示著來自 HBO、Discovery、DC Comics、Warner Bros. 等多個品牌的內容。

該企的行政總裁David Zaslav，曾於11月的財務報告電話會議宣布，團隊正努力為合併後的產品做準備，包括嘗試「在很大程度上，解決現有平台的一些缺陷」，故將合併服務的推出日期，推遲到2023年春季。

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責任編輯：殷凱怡

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