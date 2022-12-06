  • 19°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】查理斯拒聽哈里問攞錢電話 曾稱「我唔係銀行」

環球社會熱點 17:49 2022/12/06

分享：

分享：

英國哈里王子和太太梅根已經移居美國，兩人曾表示將經濟獨立於英國王室。惟據報哈里曾多次致電父親查理斯，要求對方提供金錢上的援助。在查理斯拒絕接聽哈里電話後，後者亦曾致電英女王求助。英女王亦曾就事件詢問查理斯，他坦言自己並非銀行。

Netflix紀錄片再有預告 哈里控：「王室有卑鄙勾當」 【下一頁】

《太陽報》引述消息人士報道，哈里（Prince Harry）並不如外界相信中般富有，他非常需要錢。報道指哈里曾在去年約10月份時，致電英女王並要求資助。當時英女王正因行動不便，儘管只能負責部分較為輕鬆的公務，亦非常樂意和哈里交流。但當哈里請求資助時，她亦反問孫子，為何不向父親查理斯求助。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

哈里其後在電話中回覆指，查理斯已不再接聽他的電話。英女王其後亦有詢問查理斯，希望了解兒子舉動及為何自己會接到如此多電話。查理斯向英女王坦言，自己並非銀行。報道同時指，查理斯更透過助手要求哈里，從此用電郵聯絡他。

哈里梅根預告圖片被揭唔關事 Netlfix紀錄片賣慘失敗  【下一頁】

雖然哈里梅根透過和Netlfix製作紀錄片、投資初創公司及著書等，賺取總額逾2.45億美元（約19億港元）的收入，但由於兩人豪華的生活方式，包括購入價值逾11.4萬美元（約89萬港元）的衣服，及價值18萬美元（約14萬港元）的馬駒等，相信是哈里夫婦缺財的原因。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】Netflix紀錄片再有預告 哈里控：「王室有卑鄙勾當」
今日
【英國王室】Netflix紀錄片再有預告 哈里控：「王室有卑鄙勾當」
【英國王室】哈里梅根預告圖片被揭唔關事 Netlfix紀錄片賣慘失敗
2022/12/05
【英國王室】哈里梅根預告圖片被揭唔關事 Netlfix紀錄片賣慘失敗
【英國王室】哈里梅根發布Netflix紀錄片預告 威廉凱特訪美之際
2022/12/02
【英國王室】哈里梅根發布Netflix紀錄片預告 威廉凱特訪美之際
【英國王室】威廉凱特訪美被噓 受種族歧視醜聞拖累
2022/12/02
【英國王室】威廉凱特訪美被噓 受種族歧視醜聞拖累
威廉王子教母因種族歧視辭職 問黑人來賓出身何地
2022/12/01
威廉王子教母因種族歧視辭職 問黑人來賓出身何地

你可能感興趣

【英國王室】Netflix紀錄片再有預告 哈里控：「王室有卑鄙勾當」
今日 13:09
【英國王室】Netflix紀錄片再有預告 哈里控：「王室有卑鄙勾當」
【英國王室】哈里梅根預告圖片被揭唔關事 Netlfix紀錄片賣慘失敗
18:03 2022/12/05
【英國王室】哈里梅根預告圖片被揭唔關事 Netlfix紀錄片賣慘失敗
【英國王室】哈里梅根發布Netflix紀錄片預告 威廉凱特訪美之際
12:16 2022/12/02
【英國王室】哈里梅根發布Netflix紀錄片預告 威廉凱特訪美之際
皇室 網絡熱話 哈里王子 查理斯 英女皇 太陽報 英國 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日 時間18:00）

下一篇文章

若美國會通過競爭保護法案 Facebook母企威脅刪除平台新聞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克第二度聲明不自殺 曾揭Twitter封鎖拜登子醜聞
馬斯克第二度聲明不自殺 曾揭Twitter封鎖拜登子醜聞
【英國王室】哈里梅根預告圖片被揭唔關事 Netlfix紀錄片賣慘失敗
【英國王室】哈里梅根預告圖片被揭唔關事 Netlfix紀錄片賣慘失敗
印尼通過新刑法 全面禁止婚姻外性行為
印尼通過新刑法 全面禁止婚姻外性行為
「goblin mode」成牛津年度代表詞 躺平模式獲壓倒性支持
「goblin mode」成牛津年度代表詞 躺平模式獲壓倒性支持
新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月06日 時間17:00）
BBC指英民眾食狗糧抗通脹 網民反指不合邏輯（第二版）
BBC指英民眾食狗糧抗通脹 網民反指不合邏輯（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款