【英國王室】查理斯拒聽哈里問攞錢電話 曾稱「我唔係銀行」

英國哈里王子和太太梅根已經移居美國，兩人曾表示將經濟獨立於英國王室。惟據報哈里曾多次致電父親查理斯，要求對方提供金錢上的援助。在查理斯拒絕接聽哈里電話後，後者亦曾致電英女王求助。英女王亦曾就事件詢問查理斯，他坦言自己並非銀行。

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《太陽報》引述消息人士報道，哈里（Prince Harry）並不如外界相信中般富有，他非常需要錢。報道指哈里曾在去年約10月份時，致電英女王並要求資助。當時英女王正因行動不便，儘管只能負責部分較為輕鬆的公務，亦非常樂意和哈里交流。但當哈里請求資助時，她亦反問孫子，為何不向父親查理斯求助。

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哈里其後在電話中回覆指，查理斯已不再接聽他的電話。英女王其後亦有詢問查理斯，希望了解兒子舉動及為何自己會接到如此多電話。查理斯向英女王坦言，自己並非銀行。報道同時指，查理斯更透過助手要求哈里，從此用電郵聯絡他。

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雖然哈里梅根透過和Netlfix製作紀錄片、投資初創公司及著書等，賺取總額逾2.45億美元（約19億港元）的收入，但由於兩人豪華的生活方式，包括購入價值逾11.4萬美元（約89萬港元）的衣服，及價值18萬美元（約14萬港元）的馬駒等，相信是哈里夫婦缺財的原因。

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責任編輯：李俊儀