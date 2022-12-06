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【長和系】長實新加坡豪宅項目PERFECT TEN　獲3項建築及設計大獎

Hot Talk 17:08 2022/12/06

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【長和系】長實新加坡豪宅項目PERFECT TEN　獲3項建築及設計大獎

長實 （01113） 新加坡物業PERFECT TEN日前於新加坡舉行的2022 PropertyGuru亞洲不動產奬中獲頒三個獎項，包括年度豪華住宅項目金獎、年度豪華住宅室內設計金奬，以及年度豪華住宅建築設計優秀獎。所有得獎者需經由包括業內同行、專業人士和消費者在內的第三方提名，入圍後再由獨立的業界評審團進行評核。

長實駐新加坡發展部高級策劃經理梁仲平表示，PERFECT TEN位於新加坡傳統豪宅地段第10郵區，兩沿分别為武吉知馬自然保護區（Bukit Timah Nature Reserve）及著名購物區烏節路（Orchard Road），是次獲奬，相信揉合都會時尚與大自然元素的設計理念是箇中關鍵。

    點擊圖片放大

物業外觀上，兩幢住宅大樓以人字形排列，既像一對敞開的宏偉大門，亦有助為每個單位製造開揚景觀；三種不同顏色的反光玻璃幕牆隨天氣變化呈現不同面貌。整個項目被茂密的庭院環抱，綠色植物、天然花香及流水裝置把不同的區域串連起來。

長實早於90年代巳開始在新加坡從事房地產發展及投資，曾參與的地標項目有位於東岸的Costa del Sol（旭日灣）、西海岸的 The Vision、市中心的Thomson Grand（新名門）、核心商業區的One Raffles Quay、Marina Bay Financial Centre（濱海灣金融中心）及Marina Bay Residences等。

相關文章：【長實1113】長實高開逾2%　將中半山超級豪宅波老道項目多個單位及車位售予新加坡資本　總代價208億元

相關文章：【長實1113】長江集團中心二期採雙電梯大堂設計、分東西兩座　不論任何面積租戶均可享有維港景致（附圖）

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

編輯：陳韻妍

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