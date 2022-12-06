【工展會2022】工展會12月9日維園開鑼 設逾860個戶外攤位 一蚊可買吉品鮑、鮑魚撈麵

「第56屆工展會」將於本周五（9日）至明年1月1日，一連24天在銅鑼灣維多利亞公園舉行，本屆展會設立超過860個戶外攤位，並分為10個主題展區，除新設的「香港玩具時代」外，還包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、社企區以及推廣區。

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廠商會會長史立德指出，今年展會的規模幾乎回復至疫情前的水平，大會將繼續聯同參展商在線上線下推出數百項「破底價」購物優惠，現場亦推出多款「激筍」的「1元產品」，包括紅燒元貝吉品鮑、鮑魚撈麵、淮山麵、潔膚膏、蝦片及薑糖等，其中「一元鮑魚」每天提供20罐，先到先得。

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作為廠商會成立88周年慶祝活動的項目，大會亦推出特別優惠，由12月9日中午12時正起，凡是身份證號碼有相連的88數字；今年88歲（即1934年出生）；或者在8月8日出生的香港永久性居民，即可到工展會網站登記参加獎賞活動，有機會獲得價值388元禮品福袋乙份，先到先得。另外，首20,000名新登記成為「工展會App」會員的市民可享免費入場。每日首1,000名購票入場人士，可獲贈精美禮品一份。

「第56屆工展會」詳情：

日期：2022年12月9日至2023年1月1日（共24天），網上工展會則由 2022年12月1日至2023年1月9日舉行（共40天）

地點：銅鑼灣維多利亞公園

開放時間：上午11時至晚上8時（每天展會結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停入場）

門券價格：8元（註：身高1米或以下小童、65 歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場）

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記者：鄭日棱