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【網絡熱話】 同事幫忙訂Lunch 飯盒 每日賺幾蚊雞能致富? 真咩?

理財智慧 18:23 2022/12/06

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同事關係總是撲朔迷離，有時候有樂於助人的同事，亦有事事計較的同事。近日有位網民於Dcard討論區分享公司有位同事總是主動幫同事訂飯盒，每次訂飯盒，由該同事預先付款，其後再逐個收錢。有時無散紙的同事總是給予「齊頭數」，而負責訂飯盒的同事表示沒有散銀，下次再扣回，但下次亦會忘記了，該網民因而深感不忿，為何同事不找錢，認為他這樣儲儲埋埋都打不少「斧頭」。

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

其實同事幫忙訂飯盒也是一個服務，由向每位同事詢問吃甚麼，幫忙落單，聯絡、取貨，分派全都是勞力的工作，假設有十位同事，每個賺1元，一日也只有10元，一個月只有200多元，但當中花費的時間、心力亦不少。對於這位網民的不忿，不少網民認為他太計較，有人認為「人哋唔介意又有咩問題，可能其他同事當畀錢佢幫手訂呢!定樓主其實係自己介意嗰幾蚊，介意咪自己訂，或者準備好散銀!」、亦有人認為「其實找錢應該嘅，佢講明幫手訂要收tips就另計，但強制收tips就不太好。辛苦還辛苦，咁你一開始收錢要講明，而唔係到畀錢個刻，專登唔找錢，人地都無話畀tips你，同事唔找錢佢呻吓都唔得咩?」

 網民又點睇呢?

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【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

 

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