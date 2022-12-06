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大圍站柏傲莊I月內完成交樓　入伙前錄15宗預租　租金媲美九龍市區盤

股樓投資 17:08 2022/12/06

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近年最矚目新盤、由新世界（00017）及港鐵（00066）合作發展，位於大圍站上蓋的柏傲莊I，已獲批滿意紙，並陸續通知業主收樓，預計本月內可完成。據了解，項目已售出774伙，總值約86億元，而市傳項目第二期有望緊隨第一期收樓。 

區內代理指，受惠沙中綫效應，柏傲莊I租務暢旺，未入伙已錄得15宗預租，最新為3B座高層C室，實用面積723平方呎，以月租2.95萬元租出，實用呎租約41元。代理又透露，最近有本地客「一炮過」預繳一年租金近17萬元，租住2A座中層E室一房單位，以實用面積322平方呎計，呎租約43元。 

值得留意的是，柏傲莊I租金媲美九龍市區盤，平均呎租約45元，比名城平均呎租33元，高逾三成。另外，市傳項目每平方呎管理費約4.5元，比同區新落成住宅珀玥，每平方呎管理費約5.4元平。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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