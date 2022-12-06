【美國中期選舉】佐治亞參議員次輪投票展開 勝負仍難料

美國佐治亞州的參議員議席因選舉規則緣故，需在周二（6日）舉行次輪投票。民主黨候選人沃諾克雖然在上月投票中領先，但經過一個月拉票後，仍未能拉開差距，估計會與共和黨候選人沃克鬥至最後時刻。

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上月初舉行中期選舉時，佐治亞州現任參議員﹑民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock）得票雖然最高，但未過票數未過一半，需要與獲前總統特朗普（Donald Trump）支持的共和黨候選人﹑前美式足球明星沃克（Herschel Walker）舉行次輪投票。

沃諾克周一（5日）直言，沃克仍有機會獲勝，擔心因民主黨已鎖定參院多數黨議席削弱支持者投票意願，呼籲當地民眾需要繼續支持自己。經過一個月的二度競選後，沃諾克與民主黨對續掌當州參議員席位保有信心。

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不過，多間美國媒體預計，沃諾克與沃克競爭依然激烈，未到最後一刻亦難分勝負。如沃諾克獲勝，民主黨在參院優勢擴大。如沃克勝出，共和黨將有力加強牽制拜登政府（Joe Biden）。

雖然二人同為非裔美國人，但美國有線新聞網絡（CNN）早前民調顯示，多達96%受訪佐治亞州非裔美國選民透露或投票予沃諾克。根據佐治亞州州務卿辦公室數據，超過186萬名選民已為次輪投票，當中接近32%為非裔美國選民。

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責任編輯：吳漢培