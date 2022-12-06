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銀湖‧天峰累減155萬至1125萬沽　SSD期鬆綁沽帳蝕105萬離場

股樓投資 16:52 2022/12/06

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二手樓價稍為回落，刺激買家入市意欲。世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座中層C室，實用面積763平方呎，3房2廳間隔，座向東北，望海景。單位放盤半年，叫價1,280萬元，累減155萬元至1,125萬元成交，減幅12.1%，實用面積呎價14,744元。

據了解，原業主於2019年6月購入上址，當時作價1,230萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面蝕105萬元離場，單位期內跌9%。

 

延伸閲讀【有相睇】投資者移民沽天鑽兩房 三年鬆綁貨貶值96.3萬 連稅務使費料蝕逾200萬離場【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

銀湖‧天峰 馬鞍山 世紀21 二手市場

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