【裝修攻略@iM網欄】健康裝修冷知識 正解甲醛與防範方法（上）

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要防範與裝修相關的毒害，比想像中便宜和容易。我們會一連幾周，討論關於空氣、食水和蟲害有關的問題。第一個問題：「甲醛有害怎麼辦？」
關於甲醛影響身體健康，坊間存在太多誤解，需要一一釐清。
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有網友來信，說她的小朋友年紀小小患有白血病（即血癌），看過網上的資料，懷疑是因裝修後的甲醛揮發導致。由於甲醛會慢慢揮發超過十年，對戶主的健康危害深遠，尤其對於：
1) 不通風，或長期關窗的空間（如熱天晚上冷氣房）
2) 長期於室內工作/生活的家庭成員
3) 抵抗力低的家庭成員（例如嬰兒）
坊間提供的去除甲醛方法包括：
1) 檸檬蒜頭菠蘿、植物、備長炭，或其他吸甲醛產品
2) 空氣清新機
3) 採用無甲醛之無毒建材
4) 光觸媒或其他觸媒
以下用最簡短的文字逐一分析。
第一種方式：檸檬蒜頭菠蘿、植物、備長炭，或其他吸甲醛產品──不但無用，反而有潛在害處
另外幾點，我們於下篇文章繼續探討。
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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。
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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）
欄名 : 裝修攻略