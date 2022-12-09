  • 19°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 10:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】健康裝修冷知識 正解甲醛與防範方法（上）

名人薈萃 10:00 2022/12/09

分享：

分享：

要防範與裝修相關的毒害，比想像中便宜和容易。我們會一連幾周，討論關於空氣、食水和蟲害有關的問題。第一個問題：「甲醛有害怎麼辦？」
關於甲醛影響身體健康，坊間存在太多誤解，需要一一釐清。

同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢  逆勢操作太昂貴

有網友來信，說她的小朋友年紀小小患有白血病（即血癌），看過網上的資料，懷疑是因裝修後的甲醛揮發導致。由於甲醛會慢慢揮發超過十年，對戶主的健康危害深遠，尤其對於：

1) 不通風，或長期關窗的空間（如熱天晚上冷氣房）

2) 長期於室內工作/生活的家庭成員

3) 抵抗力低的家庭成員（例如嬰兒）

坊間提供的去除甲醛方法包括：

1) 檸檬蒜頭菠蘿、植物、備長炭，或其他吸甲醛產品

2) 空氣清新機

3) 採用無甲醛之無毒建材

4) 光觸媒或其他觸媒

以下用最簡短的文字逐一分析。

第一種方式：檸檬蒜頭菠蘿、植物、備長炭，或其他吸甲醛產品──不但無用，反而有潛在害處

  • 檸檬、蒜頭、菠蘿─是自己呃自己，即使闢了味，甲醛仍在；
  • 植物吸收力弱，要將全屋變成花園再配上強光照射才有效；
  • 備長炭吸力有限，而且用後要有日光曬，否則飽和後就不再吸收，當濕度升高時，更會因吸入水分而釋放出之前吸收的甲醛，當戶主落雨關窗，簡直就是「防毒變放毒」！

另外幾點，我們於下篇文章繼續探討。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢  減磅先考智慧


$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】裝修買料 北上買磚vs買大陸磚
2022/11/18
【裝修攻略@iM網欄】裝修買料 北上買磚vs買大陸磚
【裝修攻略@iM網欄】師傅教路 對裝修建材的誤解（下）
2022/11/11
【裝修攻略@iM網欄】師傅教路 對裝修建材的誤解（下）
【裝修攻略@iM網欄】師傅教路 對裝修建材的誤解（上）
2022/11/04
【裝修攻略@iM網欄】師傅教路 對裝修建材的誤解（上）
【裝修攻略@iM網欄】報價要問清楚 連工包料不用煩？
2022/10/28
【裝修攻略@iM網欄】報價要問清楚 連工包料不用煩？
【裝修攻略@iM網欄】 買料心得 裝修購物貼士與陷阱（下）
2022/10/21
【裝修攻略@iM網欄】 買料心得 裝修購物貼士與陷阱（下）
裝修設計 建材 甲醛

下一篇文章

【券商點睇】明年新興市場股市強於發達市場 中港股市性價比最高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

香港成全球生活費用第二高城市 咖啡牛奶價錢貴絕多地 惟獨呢項食品平過歐美
香港成全球生活費用第二高城市 咖啡牛奶價錢貴絕多地 惟獨呢項食品平過歐美
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
【著數優惠】將軍澳中心慶賀跨灣大橋下周日通車　 65個商戶推300個折扣優惠 多款精選產品低至1折換購
【著數優惠】將軍澳中心慶賀跨灣大橋下周日通車　 65個商戶推300個折扣優惠 多款精選產品低至1折換購
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款