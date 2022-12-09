【裝修攻略@iM網欄】健康裝修冷知識 正解甲醛與防範方法（上）

要防範與裝修相關的毒害，比想像中便宜和容易。我們會一連幾周，討論關於空氣、食水和蟲害有關的問題。第一個問題：「甲醛有害怎麼辦？」

關於甲醛影響身體健康，坊間存在太多誤解，需要一一釐清。

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有網友來信，說她的小朋友年紀小小患有白血病（即血癌），看過網上的資料，懷疑是因裝修後的甲醛揮發導致。由於甲醛會慢慢揮發超過十年，對戶主的健康危害深遠，尤其對於：

1) 不通風，或長期關窗的空間（如熱天晚上冷氣房）

2) 長期於室內工作/生活的家庭成員

3) 抵抗力低的家庭成員（例如嬰兒）

坊間提供的去除甲醛方法包括：

1) 檸檬蒜頭菠蘿、植物、備長炭，或其他吸甲醛產品

2) 空氣清新機

3) 採用無甲醛之無毒建材

4) 光觸媒或其他觸媒

以下用最簡短的文字逐一分析。

第一種方式：檸檬蒜頭菠蘿、植物、備長炭，或其他吸甲醛產品──不但無用，反而有潛在害處

檸檬、蒜頭、菠蘿─是自己呃自己，即使闢了味，甲醛仍在；

植物吸收力弱，要將全屋變成花園再配上強光照射才有效；

備長炭吸力有限，而且用後要有日光曬，否則飽和後就不再吸收，當濕度升高時，更會因吸入水分而釋放出之前吸收的甲醛，當戶主落雨關窗，簡直就是「防毒變放毒」！

另外幾點，我們於下篇文章繼續探討。

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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