▲ 【内房危機】德勤：内房現「見底」跡象、料行業併購以項目為單位 近5成房地產CFO稱營收減少

中央連出三支箭救內房，市場憧憬内房行業回暖。會計師事務所德勤表示，内房近期現「見底」跡象，憧憬隨未來防疫政策逐步放寬，內房銷售可望繼續回暖。另外，德勤指，近5成房地產首席財務官（CFO）稱營收減少，超過3成受訪者稱將削減支出。

放寬防疫將鼓勵居民睇樓

德勤中國房地產行業主管合夥人羅遠江稱，隨内地防疫政策逐漸放寬及推出「保交房」政策，市場憧憬内房銷售有望回暖，同時放寬防疫將鼓勵居民出行，甚至「睇樓」等活動，有助促進房地產市場發展。

中央「第三支箭」進一步放寬內房開發商的股本融資限制，允許上市內房開發商進行集資，以應付重組、併購及再融資需求。德勤中國財務諮詢價值創造及危機諮詢服務副主管合夥人何國樑稱，由於現時内房企業的淨負債比率高企，因此較難出現以企業為單位的重組或併購方案，估計未來普遍以「地產項目」進行併購或重組。

德勤：逾3成受訪CFO將削減支出

另外，德勤發布《2023年商業地產行業展望》，表示在受訪的房地產首席財務官中，約48%預計營收將會下降，僅40%預計營收高於去年，12%預料營收將維持不變，另超過3成的受訪者稱將削減支出。德勤稱，受訪者將持續高通脹、勞動力管理和網絡風險列為影響財務業績的主要風險因素。

德勤於今年6月訪問全球主要商業地產業主和投資公司共計450位首席財務官，涵蓋資產管理規模不低於1億美元的房地產企業。

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編輯：伍鍵文