  • 19°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【内房危機】德勤：内房現「見底」跡象、料行業併購以項目為單位　近5成房地產CFO稱營收減少

宏觀解讀 17:30 2022/12/06

分享：

分享：

【内房危機】德勤：内房現「見底」跡象、料行業併購以項目為單位　近5成房地產CFO稱營收減少

中央連出三支箭救內房，市場憧憬内房行業回暖。會計師事務所德勤表示，内房近期現「見底」跡象，憧憬隨未來防疫政策逐步放寬，內房銷售可望繼續回暖。另外，德勤指，近5成房地產首席財務官（CFO）稱營收減少，超過3成受訪者稱將削減支出。

放寬防疫將鼓勵居民睇樓

德勤中國房地產行業主管合夥人羅遠江稱，隨内地防疫政策逐漸放寬及推出「保交房」政策，市場憧憬内房銷售有望回暖，同時放寬防疫將鼓勵居民出行，甚至「睇樓」等活動，有助促進房地產市場發展。

中央「第三支箭」進一步放寬內房開發商的股本融資限制，允許上市內房開發商進行集資，以應付重組、併購及再融資需求。德勤中國財務諮詢價值創造及危機諮詢服務副主管合夥人何國樑稱，由於現時内房企業的淨負債比率高企，因此較難出現以企業為單位的重組或併購方案，估計未來普遍以「地產項目」進行併購或重組。

德勤：逾3成受訪CFO將削減支出

另外，德勤發布《2023年商業地產行業展望》，表示在受訪的房地產首席財務官中，約48%預計營收將會下降，僅40%預計營收高於去年，12%預料營收將維持不變，另超過3成的受訪者稱將削減支出。德勤稱，受訪者將持續高通脹、勞動力管理和網絡風險列為影響財務業績的主要風險因素。

德勤於今年6月訪問全球主要商業地產業主和投資公司共計450位首席財務官，涵蓋資產管理規模不低於1億美元的房地產企業。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】野村：市場已對陸續有內房放寬政策達成共識　焦點轉向更關注房地產銷售何時復甦

【內房危機】融創據報調整境內債重組方案　包括縮短展期時間

編輯：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
港股 內地物業 中國市場 財富及資產管理 銷售 中國 防疫措施 地產 德勤 營收

上一篇文章

【2023展望】施羅德：中港股票前景明年較佳　看好多類債券前景　

下一篇文章

【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【陸金所香港】陸香港明年1月退出零售業務　將停開戶、充值、認購等服務（第二版加入陸金所回應）
【陸金所香港】陸香港明年1月退出零售業務　將停開戶、充值、認購等服務（第二版加入陸金所回應）
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
【美股期貨】道指期貨回穩升55點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升55點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴跌3%累市　、汽車內房股向上　恒生指數回吐77點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴跌3%累市　、汽車內房股向上　恒生指數回吐77點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【中國開關】路透：內地最快周三公布10項放寬防疫新措施　將疫情分類級別降至乙類管理
【中國開關】路透：內地最快周三公布10項放寬防疫新措施　將疫情分類級別降至乙類管理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款